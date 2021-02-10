كأس إيطاليا: أتالانتا يجرد نابولي من اللقب ويلحق بيوفنتوس الى النهائي

ميغل ميدينا ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط اتالانتا برغامو ماتيو بيسينا يحتفل بهدفه الثاني في مرمى نابولي (3-1) في اياب نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا في العاشر من شباط/فبراير 2021.

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روما (أ ف ب)

لحق اتالانتا برغامو بيوفنتوس الوصيف الى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بتجريده نابولي من اللقب عندما تغلب عليه 3-1 الأربعاء في إياب نصف النهائي.

وسجل الكولومبي دوفان ساباتا (10) وماتيو بيسينا (16 و78) أهداف أتالانتا، والمكسيكي هيرفينغ لوسانو (53) هدف نابولي.

وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً على ملعب "دييغو مارادونا" الأربعاء الماضي.

وكان يوفنتوس بلغ المباراة النهائية المقررة في 19 أيار/مايو المقبل على الملعب الأولمبي في روما، بتعادله السلبي امام ضيفه إنتر ميلان بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا في ميلانو الثلاثاء الماضي.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها أتالانتا المباراة النهائية بعد 1963 عندما توج باللقب الوحيد في تاريخه في مختلف المسابقات، و1987 و1996 و2019 عندما خسر امام نابولي وفيورنتينا ولاتسيو على التوالي.

وجعل أتالانتا من مسابقة الكأس المحلية هدفا له هذا الموسم لتتويج حقبته الرائعة مع مدربه جان بييرو غاسبيريني الذي يشرف على ادارته الفنية منذ عام 2016.

وكان أتالانتا قريبا من الظفر بلقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عندما بلغ المباراة النهائية العام قبل الماضي وخسر امام لاتسيو.

وقاد غاسبيريني اتالانتا الى انجاز تاريخي الموسم الماضي عندما بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا في اول مشاركة لها في البطولة القارية العريقة، قبل ان يخرج على يد باريس سان جرمان الفرنسي (1-2) علما بانه كان متقدما 1-صفر منذ الدقيقة 26 بهدف للكرواتي ماريو باتشاليتش حتى الدقيقة الاخيرة عندما ادرك الفريق الباريسي التعادل بواسطة البرازيلي ماركينيوس، قبل ان يسجل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز (90+3).

وكان نابولي توج باللقب في الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح رافعا رصيده من الالقاب في المسابقة الى ستة.

وفشل نابولي في بلوغ النهائي الحادي عشر في تاريخه.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة برصيد 13 لقبا آخرها عام 2018 على حساب غريمه التقليدي ميلان برباعية نظيفة، علما بأنه خسر النهائي ست مرات.

ونجح ساباتا في افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة اثر تلقيه كرة من الهولندي مارتن دي رون سددها قوية بيمناه من خارج المنطقة.

وأضاف بيسينا الهدف الثاني مستغلا تمريرة من ساباتا داخل المنطقة تابعها بيسراه فارتطمت بالقائم الايمن للحارس الكولومبي دافيد اوسبينا وعانقت الشباك (16).

وقلص لوسانو الفارق مطلع الشوط الثاني عندما استغل تسديدة للفرنسي تيمويه باكايوكو داخل المنطقة فسددها في الوهلة الاولى بيمناه ارتدت من الحارس بيارلويجي غوليني وتهيأت امامه مجددا فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (53).

ووجه بيسينا الضربة القاضية لنابولي بتسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه كرة على كبق من ذهب من ساباتا عند مشارف المنطقة فتوغل داخلها متلاعبا بمدافعين قبل ان يتابعها بيسراه على يسار أوسبينا (78).

© 2021 AFP