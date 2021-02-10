كأس الاتحاد الانكليزي: مانشستر سيتي يلحق بجاره يونايتد الى ربع النهائي

ريبيكا نادن تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالهدف الاول في مرمى سوانسي سيتي (3-1) في ثمن نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي في العاشر من شباط/فبراير 2021.

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لندن (أ ف ب)

لحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي في كرة القدم بفوزه على مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) 3-1 الأربعاء في ثمن النهائي.

وسجل كايل ووكر (30) ورحيم سترلينغ (47) والبرازيلي غابريال جيزوس (50) اهداف مانشستر سيتي، ومورغان وايتايكر (77) هدف سوانسي سيتي.

وكان مانشستر يونايتد وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوز الاول على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر بعد التمديد، والثاني على مضيفه برنلي 2-صفر الثلاثاء في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

وهو الفوز الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات أكد به استعداده الجيد للقمم المرتقبة ضد توتنهام السبت المقبل وايفرتون الاربعاء المقبل وارسنال في 21 شباط/فبراير في المراحل 24 و25 و26 من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث يتصدر بفارق خمس نقاط امام جاره مانشستر يونايتد مع مباراة مؤجلة لرجال غوارديولا، قبل ان يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويمني مانشستر سيتي الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي حيث سيلاقي توتنهام في 25 نيسان/أبريل المقبل في سعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، باستعادة لقب كأس الاتحاد الذي فقده الموسم الماضي بخسارته امام ارسنال في نصف النهائي.

وأراح المدرب الاسباني لسيتي جوسيب غوارديولا العديد من العناصر الاساسية ابرزها حارس المرمى البرازيلي إدرسون وقطبا الدفاع البرتغالي روبن دياس وجون ستونز والبرتغالي الاخر جواو كانسيلو والدولي الجزائري رياض محرز ولاعب الوسط فيل فودن، قبل أن يدفع بالاخيرين في الشوط الثاني، الاول مكان سترلينغ (56) والثاني مكان البرتغالي برناردو سيلفا (66).

وانقذ حارس مرمى سوانسي سيتي فريدي وودمان فريقه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية من داخل المنطقة للاسباني فيران توريس الى ركنية (21).

ونجح المدافع الايمن كايل ووكر في افتتاح التسجيل من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى حاول توريس متابعتها من مسافة قريبة دون ان يلمسها فخدعت الحارس وودمان الذي لم يحرك لها ساكنا (30).

وعزز سترلينغ تقدم مانشستر سيتي مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من لاعب الوسط الاسباني رودريغو فتوغل داخل المنطقة وتابعها على سار الحارس وودمان (47).

وهو الهدف الثاني عشر لسترلينغ في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف جيزوس الثالث بعد ثلاث دقائق عندما استغل كرة رأسية من سيلفا فهيأها لنفسه بيسراه واستدار وتابعها من مسافة قريبة بيمناه داخل المرمى (50).

وسجل البديل وايتايكر هدف الشرف لاصحاب الارض عندما تلقى كرة داخل المنطقة من راين مانينغ فهيأها لنفسه بيسراه وسددها "على الطاير" بالقدم ذاتها على يسار الحارس الاميركي زاك ستيفن (77).

ويلعب لاحقا ليستر سيتي مع برايتون، وشيفيلد يونايتد مع بريستول سيتي من الدرجة الثانية، وايفرتون مع توتنهام.

ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءي ولفرهامبتون مع ستوثمبتون، وبارنسلي من الدرجة الثانية مع تشلسي.

© 2021 AFP