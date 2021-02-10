مونديال الأندية: بواتنغ يعود إلى ألمانيا بسبب وفاة صديقته السابقة

كريم جعفر ا ف ب/ا ف ب

قطب دفاع بايرن ميونيخ الالماني جيروم بواتنغ خلال فترة الاحماء قبل مواجهة الاهلي المصري في نصف نهائي مونديال الاندية في الدوحة في 8 شباط/فبراير 2021.

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الدوحة (أ ف ب)

أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم هانزي فليك الأربعاء أن قطب دفاعه الدولي السابق جيروم بواتنغ غادر الدوحة متوجهاً إلى ألمانيا بسبب وفاة صديقته السابقة، وذلك عشية مواجهة تيغريس المكسيكي في نهائي مونديال الأندية.

وكان بواتنغ وصديقته عارضة الأزياء الشهيرة كاسيا لينهاردت (25 عاما) أعلنا انفصالهما رسمياً في الثاني من شباط/فبراير الحالي، وفقاً لصحيفة "بيلد" اليومية الأكثر شعبية في ألمانيا والتي أعلنت وفاتها بعدما وجدت ميتة الثلاثاء في منزلها في برلين.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي الأخير قبل المباراة النهائية "جاء جيروم إلى غرفتي وطلب مني الإذن بالعودة إلى المنزل"، مضيفاً أن "بايرن وافق بالتأكيد على طلبه، لم يعد تحت تصرفنا" في المباراة النهائية.

© 2021 AFP