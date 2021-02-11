تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#محاكمة ترامب
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

الأوروغوياني لاسارتي مدرباً لمنتخب تشيلي

نشرت في:

الأوروغوياني مارتن لاسارتي في التاسع من آذار/مارس 2017
الأوروغوياني مارتن لاسارتي في التاسع من آذار/مارس 2017 خوان مابروماتا AFP/ارشيف
2 دقائق
إعلان

سانتياغو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم الأربعاء، تعيين الأوروغوياني مارتن لاسارتي مدرباً جديداً للمنتخب، وذلك قبل أسابيع قليلة من استئناف تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الاتحاد في بيان إن "لاسارتي يستلم قيادة لاروخا (لقب المنتخب التشيلي) للتنافس في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكوبا أميركا 2021 في الأرجنتين وكولومبيا، وجميع تحديات المنتخب الوطني".

وأضاف أن "عقد المدرب يتمدد تلقائياً في حال التأهل إلى كأس العالم".

وسيبدأ لاسارتي الذي يخلف الكولومبي رينالدو رويدا (غادر لتدريب منتخب بلاده)، مشواره ضد باراغواي في 25 آذار/مارس المقبل.

وتحتل تشيلي المركز السادس في مجموعة أميركا الجنوبية بأربع نقاط فقط من أربع مباريات.

ويعرف الأوروغوياني البالغ من العمر 59 عاماً كرة القدم التشيلية جيداً، إذ سبق له أن درب أندية يونيفرسيداد دي تشيلي ويونيفرسيداد كاتوليكا بين عامي 2012 و2015. كما يملك تجارب في إسبانيا (ريال سوسييداد) وأوروغواي (ناسيونال)، والإمارات (الوصل)، ومصر (الأهلي).

© 2021 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.