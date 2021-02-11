الاتحاد الانكليزي يطلق أبحاثًا عن علاقة كرة القدم بإصابة اللاعبين بالخرف

مايك ايغيرتون تصوير مشترك/ا ف ب

كشفت دراسة اسكتلندية أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للوفاة من أمراض التآكل العصبي من عامة الناس.

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لندن (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الخميس أنه سيطلق أبحاثًا جديدة متعلقة بالأسباب التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف بين اللاعبين المحترفين.

وكشفت دراسة بإشراف الطبيب ويلي ستيوارت المستشار في الامراض العصبية في جامعة غلاسكو نشرت في العام 2019، أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للوفاة من أمراض التآكل العصبي من عامة الناس.

حظيت هذه الدراسة بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين (بي أف ايه).

وقال رئيس الاتحاد مارك بولينغهام "هذه الدعوة للأبحاث هي الخطوة المهمة التالية في التزامنا بفهم المزيد عن الصلة بين أمراض التآكل العصبي لدى لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين".

وتابع "أعطتنا النتائج المؤقتة لدراسة +فيلد+ أفكار يمكن البناء عليها. ومع ذلك، فإن معايير الدراسة لم تكن قادرة على الإجابة بالضبط على أسباب الارتباط والتي ستكون الآن محور التركيز الأساسي لهذا البحث".

وعانى البعض من لاعبي منتخب انكلترا الذي حقق لقب كأس العام عام 1966 من امراض مماثلة في حياتهم لاحقا. إذ كان نوبي ستايلز وجاك تشارلتون يعانيان من الخرف العام الماضي عند وفاتهما فيما يعاني أخ الاخير بوبي، اسطورة مانشستر يونايتد من المرض حاليًا.

هناك عاملان محتملان لحدوث ذلك هما ضرب الكرة المتكرر بالرأس وحوادث الارتجاج في المخ.

وقال غوردون تايلور الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين إنه يأمل في أن "تبلور (الدراسة) الحماية للاعبين الحاليين وتساعد في جعل الرياضة آمنة قدر الإمكان للأجيال القادمة".

وافقت رابطة الدوري الممتاز في 20 كانون الثاني/يناير الفائت على إقامة مباريات تجريبية للسماح بإجراء التبديلات في حالات الارتجاج الدماغي ما سيسمح لفريق ما بإجراء تبديلين خلال المباراة الواحدة.

تبحث مجموعة من الاشخاص في إمكانية إدخال إرشادات حول ضرب الكرة بالرأس خلال التمارين على مستوى كرة القدم الاحترافية.

وتم توجيه نصائح الى المدربين بعدم التدرّب على الضرب بالرأس خلال التمارين للأعمار الصغيرة.

© 2021 AFP