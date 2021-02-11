المكسيك ترخّص للقاحي "كانسينو" و"كورونافاك" الصينيين

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ممرضة برازيلية تعد جرعة من لقاح كورونافاك في ساو باولو في 17 كانون الثاني/يناير 2021

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مكسيكو (أ ف ب)

أعلنت الحكومة المكسيكية الأربعاء أنّها رخّصت للاستخدام الطارئ للقاحي كانسينو وكورونافاك الصينيين المضادّين لفيروس كورونا.

وقال هوغو لوبيز-غاتيل المسؤول في الحكومة عن مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال مؤتمر صحافي إنّ "الترخيص الطارئ أعطي لكلا اللقاحين".

وأضاف أنّ جرعات لقاح "كورونافاك" الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية "ستصل إلى المكسيك معبّأة" في قوارير جاهزة للاستخدام، في حين أنّ لقاح "كانسينو" الذي تنتجه شركة "كانسينو بيولوجيكس" سيصل "بالجُملة" في شُحنات ستُنقل إلى ولاية كيريتارو (وسط) حيث ستعبّأ الجرعات في القوارير المخصّصة لها.

وبالإضافة إلى هذين اللّقاحين، سبق للمكسيك وأن منحت تراخيص مشابهة لثلاثة لقاحات أخرى، هي لقاح فايزر-بايونتيك الأميركي-الألماني ولقاح "أسترازينيكا" البريطاني ولقاح "سبوتنيك في" الروسي.

والمكسيك البالغ عدد سكّانها 126 مليون نسمة سجّلت لغاية الأربعاء حوالى 1,958,000 إصابة بكوفيد-19 من بينها نحو 170 ألف وفاة، وفقاً للبيانات الرسمية.

© 2021 AFP