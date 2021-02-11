بطولة أستراليا المفتوحة: خروج حاملة اللقب الأميركية صوفيا كينين من الدور الثاني

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ملبورن (أ ف ب)

ودعت المصنفة الرابعة عالمياً الأميركية صوفيا كينين بطولة أستراليا المفتوحة التي تحمل لقبها الخميس، بهزيمة قاسية أمام الإستونية كايا كانيبي في الدور الثاني.

وعانت الأميركية (22 عاماً) منذ وصولها إلى ملبورن لتبقى على مستوى التوقعات، لكن كانيبي جردتها من اللقب في الدور الثاني عندما هزمتها بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-2.

وقالت كانيبي التي كان لديها عشر إرسالات حاسمة "لقد قدمت أداء جيداً، وكانت خطتي هي اللعب بقوة".

وكانت كينين بدأت حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على الأسترالية مايديسون إينغليس 7-5 و6-4 الإثنين في الدور الأول. وتوجت قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير الأول بفوزها في النهائي على الإسبانية غاربيني موغوروتسا.

أثبتت كانيبي أنها الأقوى في المباراة من خلال إرسالاتها، فيما ارتكبت كينين 22 خطأً سهلاً من دون أن تظهر مقاومة تذكر.

كما أن كانيبي كانت جاهزة بدنياً بعدما أنهت في المركز الثاني في كأس جيبسلاند التمهيدي، قبل أن تفوز بمجموعتين متتاليتين على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا في الدور الأول من البطولة.

وستلعب الإستونية البالغة من العمر 35 عاماً في الدور المقبل مع الكرواتية دونا فيكيتش.

© 2021 AFP