فورمولا واحد: الونسو ضحية حادث سير على دراجته

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باريس (أ ف ب)

تعرض الاسباني فرناندو الونسو بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا واحد الى حادث سير على دراجته مساء الخميس في سويسرا بحسب ما اعلن فريقه ألبين (رينو سابقا).

واصدر فريق ألبين بيانا جاء فيه "تستطيع حظيرة البين ان تؤكد ان فرناندو الونسو كان ضحية حادث سير خلال ممارسته رياضة الدراجات في سويسرا. فرناندو بكامل وعيه وبحالة جيدة وهو ينتظر نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها" مشيرا الى ان معلومات اضافية عن حالته ستٌعطى الجمعة.

وتأتي هذه الحادثة قبل شهر من انطلاق تجارب سيارات فورمولا واحد في البحرين في الفترة من 12 الى 14 اذار/مارس المقبل في البحرين، وقبل شهر ونصف من انطلاق موسم بطولة العالم لعام 2021 وتحديدا في 28 من الشهر المقبل في البحرين أيضا لكن مشاركته لست موضع شك بحسب احد المقربين منه.

اما صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الايطالية، فقالت ان الحادث وقع في مدينة لوغانو حيث يسكن الونسو مشيرة الى ان سيارة صدمته وهو يعاني من كسور على مستوى الفك وفي الاسنان.

ويعود الونسو بطل العالم مرتين مع رينو عام 2005 و2006 الى بطولة العالم للفورمولا واحد خلال الموسم القادم بعد موسمين خاض خلالهما سباق لومان الفرنسي الشهير واحرز لقبه عام 2018 و2019، بالاضافة الى مشاركاته في رالي دكار وسباق ال500 ميل في انديانابوليس الاميركية.

© 2021 AFP