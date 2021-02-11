مونديال الاندية: بايرن يحرز اللقب ويحقق السداسية

كريم جعفر ا ف ب/ا ف ب

لاعبو بايرن ميونيخ الالماني يحتفلون بهدف الفوز في مرمى تيغريس المكسيكي في المباراة النهائية لمونديال الاندية في 11 شباط/فبراير 20221.

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الدوحة (أ ف ب)

توج بايرن ميونيخ الالماني بطل اوروبا بلقب النسخة السابعة عشرة لمونديال الاندية في كرة القدم عندما تغلب على تيغريس المكسيكي 1-صفر الخميس في المباراة النهائية على على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، وحقق السداسية.

وسجل المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات بايرن ميونيخ ومدربه هانزي فليك، ثاني فريق بعد برشلونة الاسباني عام 2009 يحقق انجاز التتويج بستة ألقاب، في دوري ابطال اوروبا، كأس السوبر الاوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالاضافة الى مونديال الاندية.

- ليفاندوفسكي أفضل لاعب -

وهو اللقب الثاني للنادي البافاري في المسابقة العالمية بنظامها الجديد، بعد الاول عام 2013 عندما حقق الرباعية بينها الثلاثية المحلية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا).

ومنذ تتويج البافاري عام 2013، سيطرت الاندية الاوروبية على اللقب، خصوصا ريال مدريد الاسباني المتوج في 2014 و2016 و2017 و2018 بالاضافة الى مواطنه برشلونة (2015) وليفربول الانكليزي (2019).

واختير نجم بايرن ميونيخ وأفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي افضل لاعب في البطولة متفوقا على هداف تيغريس الفرنسي اندريه-بيار جينياك وزميله في النادي البافاري جوزوا كيميش.

في المقابل، يبقى العزاء الوحيد للفريق المكسيكي صنعه المفاجأة باقصائه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 1-صفر، ليصبح أول فريق من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) يبلغ النهائي ويحرز المركز الثاني.

ونال الاهلي المصري، بطل إفريقيا، المركز الثالث بفوزه على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي صفر-صفر).

- خيبة مكسيكية -

وأعرب قائد تيغريس جينياك عن استيائه للخسارة، وقال "نشعر بخيبة امل بطبيعة الحال بسبب النتيجة لكننا كنا نعرف اننا سنواجه فريقا قويا ولم يكن الامر سهلا، لكننا مثلنا المكسيك جيدا. شكرا للجماهير المكسيكية على الدعم والمؤازرة وسنعود اقوى في المسابقات المقبلة ونأمل ان تكون هناك العديد من الفرق المكسيكية في المسابقة".

وخاض بايرن ميونيخ المباراة في غياب نجميه توماس مولر بسبب الكشف عن اصابته بفيروس كورونا الاربعاء، وجيروم بواتنغ الذي عاد الى المانيا الاربعاء ايضا بسبب وفاته صديقته السابقة.

وكان بايرن ميونيخ الطرف الافضل في المباراة وخلق مهاجموه العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل ترجموا واحدة فقط كانت كافية للتتويج بلقب سادس في مدى ستة أشهر.

وكان تيغريس البادئ بالتهديد في المباراة عندما مرر الكولومبي لويس كويريونيس كرة عرضية داخل المنطقة تابعها جينياك برأسه لكنها ارتطمت برأس المدافع نيكلاس زوله وتحولت الى ركنية لم تثمر (1).

ورد الفريق البافاري بسرعة من تسديدة قوية "على الطاير" للفرنسي كينغسلي كومان من داخل المنطقة بين يدي الحارس الارجنتيني ناهويل غوسمان (5).

وقطع قائد بايرن ميونيخ حارس مرماه العملاق كرة من امام غونساليس المنفرد (15).

ونجح كيميش في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليمنى للحارس غوسمان (18) لكن الحكم الاوروغوياني إستيباناوستوخيتش الغاه بداعي التسلل على ليفاندوفسكي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر".

وضغط بايرن ميونيخ بقوة بعد الهدف الملغى، وسدد مدافعه الكندي الفونسو ديفيس كرة قوية زاحفة بيمناه من حافة المنطقة بين يدي الحارس غوسمان (23)، وأبعد المدافع كارلوس سالسيدو كرة في وقت مناسب امام الثلاثي البافاري ليفاندوفسكي وسيرج غنابري وكومان اثر تمريرة عرضية لديفيس (24)، وابعد الحارس غوسمان كرة قوية لكومان من خارج المنطقة (25).

ورد تيغريس بتسديدة زاحفة ضعيفة للارجنتيني غيدو بيتسارو من خارج المنطقة بين يدي نوير (32).

وحرم القائم الايسر للمرمى المكسيكي لوروا سانيه من افتتاح التسجيل بردها تسديدته القوية من داخل المنطقة (35).

وكاد غنابري يفعلها مطلع الشوط الثاني بتسديدة خادعة رائعة من داخل المنطقة مرت بجوار الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غوسمان (51).

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عندما مرر كيميتش كرة عرضية داخل المنطقة طار لها ليفاندوفسكي امام الحارس غوسمان فتهيأت امام بافار الذي تابعها داخل المرمى الخالي (59).

وأنقذ الحارس غوسمان والقائم الايمن تيغريس من الهدف الثاني اثر تسديدة قوية لبديل غنابري، لاعب الوسط الدولي الفرنسي كورونتان توليسو (70).

وكاد المدافع سالسيدو يعزز تقدم النادي البافاري بهدف بالخطأ في مرمى فريقه عندما أعاد كرة برأسه الى حارس مامه غوسمان دون ان ينتبه لخروجه عن عرينه قبل ان يتدارك الاخير الموقف ويلتقط الكرة قبل اجتيازها خط المرمى (78).

وتابع غوسمان تألقه وتصدى لهدفين محققين في ثانيتين بابعاه تسديدتين للبرازيلي دوغلاس كوستا، بديل كومان، وكيميش، بعد مجهود فردي رائع للكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، بديل ليفاندوفسكي (85).

© 2021 AFP