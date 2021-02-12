الدوري الأميركي للمحترفين: بلايزرز يسقط سفنتي سيكسرز المتصدر مجددا

تيم نواشوكوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم بورتلاند ترايل بلايزرز المخضرم كارميلو أنتوني يحاول الاحتفاظ بالكرة أمام لاعبي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في بنسيلفانيا في 11 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل داميان ليلارد رميتين حرتين في الوقت القاتل، فيما تألق زميله روبرت كوفينغتون في الدفاع قبل 3 ثوانٍ من صافرة النهاية، ليقودا فريقهما بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية 118 - 114، في منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس.

قبل 3 ثوان من النهاية تقدم بورتلاند بفارق نقطتين 116-114، عندما "سرق" كوفينغتون تمريرة لاحد منافسيه، ووضع فريقه عند خط الرميات الحرة بعد خطأ من المضيف.

حينها لم يتردد ليلارد لابعاد فريقه عن تهديد المتصدر، وقيادة فريقه للفوز عليه للمرة الثانية هذا الشهر.

أنهى ليلارد المباراة برصيد 30 نقطة و7 تمريرات حاسمة، أما المخضرم كارميلو أنتوني الذي دخل من على مقاعد الاحتياط، فسجل 24 نقطة، منها 17 في الربع الأخير.

قال أنتوني "لم ألعب كثيرا في الربع الثالث. كنت أشجع رفاقي وانتظرت لحين تم استدعائي".

وسدد المخضرم البالغ 36 عاما، 9 تسديدات ناجحة من اصل 15 و4 من أصل 5 رميات ثلاثية، كما فك ارتباط الفريقين بتسجيله رميتين حرتين عندما كانت النتيجة تشير إلى 114-114، ليترك انهاء المهمة بنجاح لزميليه كوفينغتون وليلارد.

وتابع أنتوني "بدأت اشعر بأني بحالة جيدة وأن السلة باتت أكبر" و"حاولت اللعب بالشكل الصحيح والاستفادة من الفرص التي حصلت عليها".

في المقابل، سجل لسفنتي سيكسرز نجمه الكاميروني جويل إمبيد 35 نقطة واضاف 9 متابعات، في خسارته الثانية فقط في مبارياته الثماني الاخيرة، علما أن الخسارتين حملتا اسم المنافس ذاته وهو ترايل بلايزرز.

وفي مباريات أخرى، خسر ديترويت بيستونز أمام انديانا بايسرز 95 - 111، وهيوستن روكتس أمام ميامي هيت 94 - 101، فيما فاز بوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 120 - 106، وغولدن ستايت ووريرز على أورلاندو ماجيك 111 - 105.

© 2021 AFP