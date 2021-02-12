بطولة أستراليا المفتوحة: سيرينا تتخطى بدايتها الصعبة وتتأهل للدور الرابع

وليام ويست ا ف ب

الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس تحتفل بفوزها على الروسية أناستازيا بوتابوفا في الدور الثالث من بطولةاستراليا المفتوحة، في ملبورن في 12 شباط/فبراير 2021

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ملبورن (أ ف ب)

تخطت الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس، المصنفة عاشرة، بدايتها الصعبة أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا لتفوز بنتيجة 7-6 (7-5) و6-2 في الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام الجمعة.

واحتاجت الفائزة بـ 23 لقبا في دورات غران سلام إلى 97 دقيقة للتخلص من منافستها على ملعب "رود لايفر أرينا"، وضربت موعدا في الدور الرابع مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة الفائزة بسهولة على الأميركية آن لي 6-3 و6-1.

قالت سيرينا "من المؤكد انه من الجيد التواجد في الدور الرابع".

وتابعت بعد بداية صعبة شهدت ارتكابها للكثير من الاخطاء "خرجت الى الملعب ولم أكن كسابق عهدي (من قبل). ولكن الامر كله يتعلق بالبقاء واللعب بشكل أفضل في كل دور".

وتسعى سيرينا، ابنة الـ39 عاما، في ملبورن إلى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت (24).

في المقابل، فوتت بوتابوفا (19 عاما) على نفسها فرصة الفوز بالمجموعة الأولى بعدما ارتكبت 5 أخطاء مزدوجة.

ولكن ما لبثت وليامس أن استعادت تركيزها وثقتها بنفسها، فرفعت من وتيرة لعبها وفازت بشوط حاسم في المجموعة الاولى، وحسمت الثانية لمصلحتها والمباراة.

تل/د ح

© 2021 AFP