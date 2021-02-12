بطولة انكلترا: ضربة قوية لليستر سيتي بغياب جاستن حتى نهاية الموسم

مايك ايغيرتون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

جيمس جايتن هو اللاعب الوحيد الذي خاض كل دقيقة مع ليستر سيتي في الدوري هذا الموسم

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لندن (أ ف ب)

مني ليستر سيتي ثالث ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بنكسة قوية بعد تعرّض ظهيره جيمس جاستن لتمزق في الرباط الصليبي الامامي ما سيبعده مبدئيًا حتى نهاية الموسم.

وخرج المدافع مصابًا الأربعاء خلال فوز فريق الثعالب على برايتون في الدور الخامس من كأس إنكلترا.

وقال المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز الجمعة في المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء المرتقب مع ضيفه ليفربول الرابع في الدوري السبت "نتيجة الصورة الشعاعية لم تكن جيدة وهي ضربة كبيرة لنا".

وتابع "يبدو وكأنه أصيب في الرباط الصليبي الامامي وهي صفعة كبيرة لأنه كان رائعًا منذ وصوله الى الفريق الموسم الماضي".

ويقدم ابن الـ22 عامًا مستويات مميزة مع ليستر حيث بات عنصرًا محوريًا في الفريق، وهو اللاعب الوحيد الذي خاض كل دقيقة في الدوري هذا الموسم.

وتابع رودجرز الذي سيواجه السبت الفريق الذي أشرف عليه بين عامي 2012 و2015 "كل مرة طلبت منه فيها ان يلعب وفي أي مركز كان، قدم أداء يستحق عليه علامة 8 على 10 على الأقل وتطوّر ليصبح لاعبًا مهمًا في الدوري الممتاز".

وسيتطلع ليستر سيتي بطل العام 2016 للابتعاد بفارق ست نقاط عن حامل اللقب بحال فوزه عليه على ملعب "كينغ باور" في افتتاح المرحلة 24 السبت.

ومني الفريق بهزيمة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة في البرميرليغ.

وعلّق رودجرز على المواجهة "لا أعتقد أنها ستحدد المركز الذي سنحتله (مع نهاية الموسم) ولكنها مباراتنا المقبلة وضد حامل اللقب. إنه لقاء آخر لنقيّم تطورّنا".

وتابع "منحنا ليفربول بعض الأهداف السهلة في بعض المباريات ضدهم وإذا نجحنا في ايقافهم ولعبنا بالجودة والطاقة التي نملكهما يمكننا أن نأمل أن نقدم مرة أخرى أداء جيدًا ضد فريق كبير".

وهذه آخر مباراة لليستر سيتي قبل مواجهة سلافيا براغا التشيكي في ذهاب دور الـ32 من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

© 2021 AFP