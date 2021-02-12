بطولة انكلترا: فابينيو ينضم إلى لائحة المصابين في ليفربول

كلايف برونسكيل ا ف ب/ارشيف

انضم البرازيلي فابينيو إلى لائحة المصابين في ليفربول وسيغيب عن مباراة ليستر سيتي في الدوري

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

انضم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول رابع ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى قائمة المصابين في النادي، ما يحتم عليه أن يغيب لقاء القمة في المرحلة الرابعة والعشرين أمام ليستر سيتي الثالث.

وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراته المنتظرة "+فاب+ (فابينيو) لن يكون متوفراً"، مشيراً إلى أنه "يعاني مجدداً من إصابة عضلية صغيرة، لذا سيكون خارج تشكيلة هذه المباراة".

وتحوم الشكوك حول مشاركة ابن الـ27 عاماً أمام لايبزيغ الألماني الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة.

وضمن السياق ذاته، أكد كلوب أن مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا سيحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من إصابة في الركبة تعرض لها في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

وانتكست آمال ليفربول بالدفاع عن لقبه بطلاً في ظل تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ومعاناته من الناحية الدفاعية بعد إصابة قلبي الدفاع الأساسيين الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز، إضافة إلى جويل ماتيب ما دفع كلوب بالاستعانة بلاعبي الوسط فابينيو والقائد جوردان هندرسون في الدفاع لسد الثغرات.

ومن المرجح أن يحصل الوافدان الجديدان التركي أوزان كاباك القادم على سبيل الإعارة من شالكه الالماني وبن ديفيس على فرصتهما في مباراة مصيرية على المراكز الاربعة الاولى في الدوري.

ولم يفز بطل أوروبا الموسم ما قبل الماضي سوى بثلاث مباريات من مبارياته الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات، كما خرج من كأس انكلترا وهو يتأخر في الدوري بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

ويأمل ليفربول في أن يزيد من حظوظه في حجز بطاقته للمسابقة القارية العريقة في الموسم المقبل، عندما يواجه ليستر الثالث الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط (43 مقابل 40)، علما أن الخسارة تعني تأخره بفارق 6 نقاط.

وكان فابينيو لعب دورا مهما في فوز ليفربول بلقب الدوري بعد 30 عاما من العجاف.

© 2021 AFP