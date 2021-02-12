عودة الاحتجاجات المطالبة بوظائف في جنوب تونس

متظاهرون من مدينة التضامن في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة تونس في مسيرة يوم 26 كانون الثاني/يناير 2021 في محاولة لالتقاء بتظاهرة مناهضة للحكومة خارج مقر البرلمان التونسي

إعلان اقرأ المزيد

تطاوين (تونس) (أ ف ب)

أغلق بضع عشرات من الشبان المحتجين الجمعة شوارع في محافظة تطاوين في جنوب تونس، مطالبين الحكومة بتطبيق وعود اتفاق بالتوظيف والاستثمار تم ابرامها نهاية العام 2020.

تعهدت حكومة هشام المشيشي بتنفيذ تلك الوعود في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في اتفاق مع مسؤولين نقابيين وأعضاء من تنسيقية قامت باعتصامات لمدة أسابيع أوقفت عمليات استخراج النفط. وطالب النقابيون حينها بتخصيص عائدات للاستثمار في المحافظة المهمشة.

ومنذ ثلاثة أشهر لم يتحقق شئ من الاتفاق حسب التنسيقية وعادت الاحتجاجات تبعا لذلك، بينما تواجه حكومة المشيشي صراعا سياسيا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي يرفض تعديلًا وزاريا تم منذ أسابيع لشبهات فساد وتضارب مصالح تحيط بعدد من الوزراء الجدد.

وقام المحتجون الجمعة بحرق اطارات مطاطية ودفع البعض الآخر أصحاب المحلات التجارية للاغلاق والمشاركة في المظاهرة ما أثار حفيظة بعض الاهالي الرافضين، وفقا لمراسل فرانس برس.

وليل الخميس-الجمعة تدخلت قوات الجيش لمنع نحو عشرة من أعضاء التنسيقية من الوصول الى حقل الكامور لاستخراج النفط وكانوا يهددون بتوقيف ضخ النفط في الأنابيب، وفقا لما نشرت التنسيقية على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ينقل خط الأنابيب المتواجد في منطقة الكامور نصف انتاج البلاد من هذه المادة وتم تعطيله في العام 2017 من قبل محتجين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن آنذاك.

تتجاوز نسبة البطالة في تطاوين 30 في المئة وهي من أكبر المعدّلات في البلاد كما تسجل نسبة الفقر 17,8 في المئة وزادت تداعيات وباء كوفيد-19 من شدة الأزمة الاقتصادية بخسارة آلاف من الوظائف وفقدان العديد من العائلات موارد رزقها.

© 2021 AFP