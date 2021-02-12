نيكي هايلي ترى أنّ ترامب غير قادر على الترشح مجدداً

اوليفييه دولييري ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

رأت السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أنّ دونالد ترامب لن يكون قادراً على الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، مضيفة في مقابلة نشرت الجمعة أنّ الجمهوريين أخطأوا في دعم حملته لإبطال نتائج الاقتراع الرئاسي الأخير.

وقالت لمجلة بوليتيكو إنّها "شديدة الانزعاج" مما حدث لترامب منذ هزيمته الانتخابية أمام جو بايدن.

وكانت من بين أشد مؤيدي ترامب الذي يواجه حالياً محاكمة في مجلس الشيوخ لاتهامه بالتحريض على التمرد.

وأضافت هايلي التي شغلت منصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة بين 2017 و2018، "لن يترشح لمنصب فدرالي مرة أخرى".

واستبعدت حاكمة ساوث كارولاينا السابقة أن يرشح ترامب نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 بهدف الثأر.

وقالت "لا أعتقد أنه سيكون في الصورة"، مضيفة "لا أعتقد أنه يستطيع، لقد انحدر كثيراً".

كما انتقدت هايلي الحزب الجمهوري لدعمه حملة ترامب لإبطال نتائج الانتخابات، والتي أدت إلى اعتداء أنصاره المروع في 6 كانون الثاني/يناير على مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقالت لبوليتيكو "علينا الإقرار بأنه خذلنا". وأضافت أنّه "سار في طريق ما كان عليه أن يسلكه، وما كان علينا اتباعه فيه، وما كان علينا الإصغاء إليه (...) ولا يمكننا ترك ذلك يتكرر".

وكشفت هايلي لبوليتيكو أنّها تفكّر في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، موضحة أنّها لم تتحدث إلى ترامب منذ 6 كانون الثاني/يناير.

ورأت أنّ مؤيدي الرئيس السابق الذين صدّقوا مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات والذين يلقون باللائمة على اليسار في اعتداء الكابيتول، بحاجة إلى إعادة تأهيل.

وتأتي هذه التصريحات بينما دخلت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ يومها الرابع وسط استعداد محاميه لدحض الأدلة التي قدّمها فريق الادعاء الديموقراطي حول أنّ اعتداء 6 كانون الثاني/يناير مثّل تتويجاً لحملة تعمّدها الرئيس السابق لإثارة العنف.

وفي ظل تأثير ترامب الكبير داخل الحزب الجمهوري، يُتوقع ألّا يدينه معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

بيد أنّ ثمة اهتماما واسع النطاق لمعرفة عدد الأعضاء الذين سيقبلون الأدلة ويصوّتون إلى جانب الديموقراطيين لإدانة الرئيس السابق.

© 2021 AFP