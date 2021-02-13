بطولة إنكلترا: ليستر سيتي يلحق الخسارة الثالثة تواليًا بليفربول في سبع دقائق

كارل ريسين تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو ليستر سيتي يحتفلون بهدف جايمي فاردي ضد ليفربول في الدوري الانكليزي في 13 شباط/فبراير 2021

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لندن (أ ف ب)

سجل ليستر سيتي ثلاثة اهداف في غضون سبع دقائق ليقلب الطاولة على ضيفه ليفربول ويسقطه بنتيجة 3-1 ملحقًا بحامل اللقب الخسارة الثالثة تواليًا في الدوي الانكليزي لكرة القدم في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين السبت، في مباراة شهدت ارتكاب الحارس البرازيلي أليسون بيكر خطأ فادحًا آخر.

وتقدم ليفربول عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة 67 قبل ان ينتفض ليستر عبر جيمس ماديسون (78)، جايمي فاردي (81) وهارفي بارنز (85).

وهي المرة الاولى يخسر فيها الفريق الأحمر ثلاث مباريات متتالية في الدوري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وكان ليفربول يمني النفس في العودة الى سكة الانتصارات والارتقاء الى المركز الثالث على حساب مضيفه، الا ان رصيده تجمد عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق ست عن فريق المدرب الايرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي بات ثانيًا وخمس عن مانشستر يونايتد الثالث الذي يلعب الاحد ضد وست بروميتش.

فيما بات على بعد عشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يستضيف توتنهام لاحقًا.

ودخل ليفربول الى المواجهة بعد ان مني بخسارة مدوية على ارضه في المرحلة السابقة بنتيجة 1-4 امام مانشستر سيتي، ارتكب خلالها أليسون خطأين فادحين سمحا لسيتي بهز شباكه، كانت الثالثة تواليًا في الدوري على ملعب "أنفيلد" وهو ما لم يحصل مع حامل اللقب منذ تشلسي عام 1956.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب يأمل أن يعوّض أليسون أخطاءه حيث صرح بعد الخسارة امام سيتي "بالنسبة لحارس من جودة اليسون بيكر، من النادر ارتكاب أخطاء من هذا النوع لا بل اثنين في المباراة ذاتها".

وتابع "الآن لدينا مباراة مقبلة وهذا جيد لأن بإمكانه أن يقدم مستواه المعهود مجددا ومن ثم كل شيء سيكون على ما يرام".

الا ان الرياح لم تجر كما اشتهت سفن الألماني الذي أمل الاستعداد بطريقة افضل لذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا الثلاثاء ضد لايبزيغ الألماني في بوادبست.

وشهدت المباراة المشاركة الاولى لقلب الدفاع التركي اوزان كاباك الذي وصل في سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من شالكه الألماني لتعزيز صفوف الخط الخلفي الذي يعاني من إصابات عدة، آخرها لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي كان يشغل مركز قلب الدفاع منذ إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز.

ولعب كاباك الى جانب لاعب الوسط الآخر والقائد جوردان هندرسون الذي بات ايضًا مدافعا في الفريق الأحمر.

اما ليستر، فمني بنكسة قوية بإصابة مدافعه وأحد أبرز عناصره جيمس جاستن بتمزق في الرباط الصليبي الامامي في الفوز على برايتون في الدور الرابع من كأس إنكلترا الأربعاء سيبعده مبدئيًا حتى نهاية الموسم.

- ثلاثة اهداف في سبع دقا~ق -

وفرض ليفربول هيمنته على الشوط الاول في ملعب "كينغ باور" وانتظر حتى الدقيقة 20 لتهديد مرمى الخصم عبر هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة الى صلاح مررها الى السنغالي ساديو مانيه على باب المرمى ابعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة (20).

وكانت أفضل الفرص للضيوف عندما رفع هندرسون الكرة عن الجهة اليسرى الى مانيه داخل المنطقة مررها رأسية خالصة الى البرازيلي فيرمينو امام المرمى تصدى لها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل ببراعة (26).

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقائق العشر الأخيرة لتهديد مرمى الضيوف أولا عبر رأسية لفاردي إثر عرضية من بارنز استقرت بين يدي بيكر (36)، قبل ان تنوب العارضة عن الأخير لتسديدة خطرة من الدولي الانكليزي (42).

ووقف الحظ مرة أخرى في وجه الضيوف عندما نفذ ترنت ألكسندر-ارنولد ركلة ثابتة من مسافة بعيدة ارتدت من الحائط وارتطمت بالعارضة (57).

وسجل ليفربول الهدف الاول بعدما مرر فيرمينو كرة رائعة بكعب قدمه الى صلاح الذي اسكنها جميلة في زاوية المرمى (67).

وبدأت انتفاضة ليستر بهدف من ركلة ثابتة عن الجهة اليسرى لماديسون ألغي بداية بداعي تسلل على الغاني دانيال امارتي الذي حجب الرؤية على بيكر، الا ان الحكم تراجع عن قراره بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (78).

وخرج بيكر من منطقته بطريقة خاطئة لتشتيت الكرة من تمريرة طويلة خلف المدافعين، لتتهيأ امام فاردي الذي تابع طريقه بسهولة نحو المرمى الخالي (81).

انهار بطل أوروبا عام 2019 بعد ذلك وسط هشاشة دفاعية ومرر النيجيري ويلفريد نديدي كرة على الرواق الايسر الى بارنز الذي توغل نحو المنطقة وسدد كرة زاحفة إلى يسار اليسون (85).

بور-ر م/جأش

© 2021 AFP