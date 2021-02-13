كريسبو مدربا لساو باولو البرازيلي

نيكولاس أغيليرا تصوير مشترك/ا ف ب

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ساو باولو (أ ف ب)

أصبح الهداف الأرجنتيني السابق هرنان كريسبو مدربا لفريق ساو باولو البرازيلي بحسب ما أعلن الاخير في بيان الجمعة.

ويأتي تعيين المدرب البالغ 45 عاما بعد قيادته ديفينسا إي خوستيسيا المتواضع إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية.

ووقع المهاجم المتوج سابقا بلقب الدوري الانكليزي مع تشلسي والدوري الايطالي ثلاث مرات مع إنتر عقدا لسنتين مع ساو باولو.

قال رئيس النادي جوليو كاساريس "لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضيا رائعا وهو مدرب واعد".

تابع "لدينا قائد بعقلية الفائز".

ويحل كريسبو بدلا من فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

واستلم كريسبو (35 هدفا في 64 مباراة دولية) تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في كانون الثاني/يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي حيث تنقل بين بارما (1996-2000 و2010-2012) ولاتسيو (2000-2002) وإنتر ميلان (2002-2003 و2006-2009) وميلان (2004-2005) وجنوى (2009-2010) تخللها مروره بتشلسي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية كانون الثاني/يناير الى الانجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3-صفر.

لكن هذا الانجاز لم يحل دون اتخاذه قرار الرحيل الذي أعلن عنه في رسالة على انستاغرام قال فيها "أريد أن أخبركم أني سأرحل، مع الطاقم (التدريبي)، عن ديفينسا إي خوستيسيا. أنا ممتن على استقبالكم الحار وعاطفتكم وثقتكم في عملنا".

© 2021 AFP