ماريو دراغي يؤدي اليمين رئيسا للحكومة الإيطالية

تيتسيانا فابي ا ف ب

ماريو دراغي لدى وصوله القصر الرئاسي لأداء اليمين رئيسا للحكومة الإيطالية، السبت 13 شباط/فبراير 2021

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روما (أ ف ب)

أدى ماريو دراغي اليمين الدستورية السبت رئيسا للحكومة في إيطاليا عقب أسابيع من أزمة غير مسبوقة في ثالث اقتصادات منطقة اليورو.

وردد دراغي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي "أقسم أن أكون وفيا للجمهورية".

وكان يقف أمام الرئيس سيرجو ماتاريلا في القصر الرئاسي خلال المراسم التي بثها التلفزيون بشكل مباشر.

وسيترأس خبير الاقتصاد البالغ 73 عاما حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي (يسار وسط) الذي انهار قبل شهر، ليقود بلاده لتجاوز التداعيات المدمرة لوباء كوفيد-19.

© 2021 AFP