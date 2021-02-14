بطولة ألمانيا: إينتراخت فرانكفورت يواصل عروضه القوية بقيادة سيلفا

البرتغالي اندريه سيلفا يحتفل بالتسجيل لاينتراخت فرانكفورت ضد كولن، فرانكفورت ام ماين، غرب المانيا في 14 شباط/فبراير 2021

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برلين (أ ف ب)

واصل إينتراخت فرانكفورت عروضه القوية بقيادة البرتغالي المتألق اندريه سيلفا، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع تواليا والخامس في آخر ست مباريات من دون هزيمة على حساب ضيفه كولن 2-صفر الاحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني.

ويلعب أندريه سيلفا دورا أساسيا في المستوى الذي يقدمه مؤخرا فريقه، إذ سجل البرتغالي تسعة أهداف منذ بداية العام الجديد، وهو رقم لم يتفوق عليه اي لاعب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية 2021.

وبعد شوط أول عقيم، مهد سيلفا الطريق أمام فريقه لتحقيق فوزه العاشر للموسم والأول على كولن في آخر اربع مواجهات بين الفريقين، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 57، رافعا رصيده الى 17 هدفا في الدوري حتى الآن، ليعزز مركزه الثاني في ترتيب الهدافين خلف المهاجم البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (24)، قبل أن يؤكد الفرنسي أوبيت إيفان نديكا الهزيمة العاشرة لكولن بهدف في الدقيقة 79.

ورفع إينتراخت فرانكفورت رصيده الى 39 نقطة في المركز الثالث موقتا بفارق نقطة امام فولفسبورغ الذي يلعب لاحقا مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

© 2021 AFP