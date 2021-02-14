بطولة استراليا المفتوحة: ديميتروف يفاجىء تييم "المٌتعب" وانتصاران بشق الأنفس لاوساكا وسيرينا

وليام وست ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

خرج النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا عالميا من الدور الرابع لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بخسارة قاسية بثلاث مجموعات امام البلغاري غريغور ديميتروف 4-6 و4-6 وصفر-6 في الدور الرابع الاحد في ملبورن، في حين عانت كل من اليابانية ناومي اوساكا والاميركية سيرينا وليامس الامرين لبلوغ ربع النهائي.

واحتاج البلغاري المصنف 18 عالميا الى ساعتين فقط للتغلب على تييم بطل فلاشينغ ميدوز الاميركية ووصيف بطولة استراليا العام الماضي الذي بدا متعبا جراء خوضه مباراة ماراتونية في الدور السابق لتخطي عقبة الاسترالي نيك كيريوس في مباراة تخلف فيها بمجموعتين نظيفتين قبل ان يفوز بثلاث تواليا ويحسم النتيجة في صالحه.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديميتروف الدور ربع النهائي علما بان افضل نتيجة له كانت بلوغ نصف النهائي عام 2017 عندما خسر مباراة مشهودة امام الاسباني رافايل نادال.

وقال ديميتروف "شعوري رائع. في كل موسم تخوض مباراة تشعر فيها بأن جميع الامور تسير في صالحك وهذا ما حصل اليوم".

واضاف "قمت بما يتعين علي القيام به امام منافسي لا سيما من ناحية التركيز العالي. دومينيك لاعب استثنائي".

اما تييم فقال "انا لست آلة، كل ما في الامر بأنني عشت يوما سيئا".

واوضح "لدي بعض المشاكل البدنية جراء المباراة الاخيرة لكنني لا اريد ايجاد الاعذار".

واضاف "عندما لا تكون جاهزا بنسبة مئة في المئة على هذا المستوى فنتيجة مثل اليوم قد تحدث وهذا ما حصل تماما اليوم".

استهل تييم المباراة بقوة بتقدمه 3-1 لكن ديميتروف رد التحية بكسر ارسال منافسه مرتين في الشوطين الخامس والسابع لحسم المجموعة الاولى في صالحه 6-4.

وبعد ان فاز بالثانية بالنتيجة ذاتها، حسم الاخيرة بسرعة كبيرة 6-صفر في مدى 21 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف في ربع النهائي مع الروسي اصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات والذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الكندي فيليكس اوجيه الياسيم بخمس مجموعات 3-6 و1-6 و6-3 و6-3 و6-4 في باكورة مشاركاته في بطولة استراليا.

وبات كاراتسيف اول لاعب منذ 25 عاما يبلغ ربع النهائي في اول مشاركة له في البطولة الاسترالية.

-صعوبات لاوساكا وسيرينا-

احتاجت كل من اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثالثة والاميركية المخضرمة سيرينا وليامس العاشرة الى ثلاث مجموعات لتخطي الاسبانية غاربين موغوروسا 4-6 و6-4 و7-5 والبيلاروسية ارينا سابالينكا 6-4 و2-6 و6-4 تواليا.

وانقذت اوساكا كرة الحسم عندما تخلفت 3-5 في المجموعة الاخيرة وتخلفت على ارسالها 15-40 في المجموعة الثالثة قبل ان تكسر ارسال منافستها مرتين لتحسم النتيجة في صالحها في ساعة و55 دقيقة.

وقالت اوساكا "كنت متوترة طوال المباراة. اعتقد بان بعض الاشخاص كانوا يرون ذلك. لم يكن شعوري جيدا لكني كافحت من اجل كل نقطة لكي اخرج فائزة".

ويعتبر بلوغ اوساكا ربع النهائي فأل خير عليها، لانها في كل مرة بلغت هذا الدور في بطولة كبيرة نجحت في احراز اللقب لاحقا وحدث هذا الامر في بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية عامي 2018 و2020 وفي استراليا عام 2019.

اما سيرينا الساعة الى احراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت، فتخطت خسارتها المجموعة الاولى لتحسم الثاني والثالثة في صالحها.

وقالت سيرينا "انا سعيدة لانني خرجت من كمين هذه المباراة".

وتلتقي سيرينا في الدور المقبل مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية او البولندية ايغا شفيونتيك بطلة رولان غاروس الفرنسية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

واقتربت سيرينا من معادلة الرقم القياس في عدد الالقاب الكبيرة في اربع مناسبات ببلوغ نهائي ويمبلدون عامي 2018 و2019 ونهائي فلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019 ايضا لكنها خسرت في كل مرة.

© 2021 AFP