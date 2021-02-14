بطولة انكلترا: يونايتد يتابع هدر النقاط بتعادل مخيب

مايكل ستيل تصوير مشترك/ا ف ب

حارس مانشستر سيتي الاسباني دافيد دي خيا يبعد المرة من أمام مهاجم وست بروميتش ألبيون الستغالي مباي ديان خلال لقاء الفريقين في الدوري الانكليزي الممتاز، في ملعب هاوثرنز ستاديوم في 14 شباط/فبراير 2021

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لندن (أ ف ب)

اكتفى مانشستر يونايتد وصيف "جاره" سيتي الذي يتصدر الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادل مخيب للآمال أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون وصيف متذيل الترتيب 1-1 قبل مواجهته الخميس أمام ريال سوسييداد الإسباني في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك ضمن منافسات المرحلة 24 الأحد.

سجل لاصحاب الارض الوافد الجديد مهاجمه السنغالي مباي ديان (2)، فيما أدرك التعادل البرتغالي برونو فرنانديش ليونايتد (44).

وهو التعادل الثاني تواليا ليونايتد في الدوري بعد تعثره على أرضه أمام إيفرتون 3-3 في المرحلة السابقة.

وقدّم وست بروميتش خدمة لسيتي الفائز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت والذي يملك مباراة مؤجلة، ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط (53 مقابل 46)، فيما بات فريق "الشياطين الحمر" تحت تهديد ليستر سيتي اذ تساوى معه نقاطا بعد فوز الاخير على حامل اللقب ليفربول 3-1 في اليوم ذاته.

وفشل يونايتد في تكرار فوزه على وست بروميتش في المباراة الاخيرة التي جمعتهما على أرضه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتهت بفوز "مان يونايتد" بهدف نظيف سجله فرنانديش.

وحافظ فريق "الشياطين الحمر" على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ 19 الاخيرة في الدوري خارج أرضه (فاز في 13 وتعادل في 6)، اذ تعود الخسارة الأخيرة أمام ليفربول في كانون الثاني/يناير عام 2020.

وكان يونايتد يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لمواجهة مضيفه سوسييداد في ذهاب الدور الـ32 من "يوروبا ليغ" على ملعب "أليانز ستاديوم" الخاص بيوفنتوس الإيطالي في تورينو، وذلك بسبب منع القادمين من إنكلترا دخول إسبانيا تطبيقا للقيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

على ملعب وست بروميتش، باغت أصحاب الارض الضيوف بهدف سريع، وتحديدا في الدقيقة الثانية حيث غالط الوافد حديثا من غلطة سراي التركي المهاجم ديان حارس المرمى الاسباني دافيد دي خيا مستفيدا من تمريرة عرضية من كونور غالاغر ليسجل برأسه هدف التقدم.

وهو أسرع هدف يدك شباك "الشياطين الحمر" منذ كانون الثاني/يناير 2018 أمام توتنهام هوتسبر.

وكاد أنتوني مارسيال يسجل هدف التعادل بعد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد لمسها المهاجم الفرنسي وأبعدها المدافع (23).

وبتسديدة رائعة "على الطاير" من القدم اليسرى للبرتغالي فرنانديش اثر عرضية في المنطقة من لوك شوو أدرك "الشياطين الحمر" التعادل (44).

وهو الهدف 14 للبرتغالي هذا الموسم في الدوري.

بدأ الشوط الثاني على وقع استحواذ الضيوف على الكرة، وسرعان ما اعتقد يونايتد انه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد خطأ على القائد هاري ماغواير، إلا ان الحكم عاد عن قرار صافرة ركلة الجزاء بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وتابع يونايتد ضغطه، فحصل على فرصتين وقف للأولى الحارس سامويل جونستون سدا منيعا بتصديه بقدمه للكرة، قبل أن ينوب عنه البديل المدافع دارنل فورلونغ وينقذ بقدمه أيضاً أمام خط المرمى تسديدة من الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (70).

وأبقى دي خيا على آمال فريقه بعدما وقف على دفعتين بمواجهة المنفرد ديان الذي تخلص من ماغواير وسدد ثم أكمل كرته برأسية، كان لهما الاسباني بالمرصاد (78).

وفي الدقائق القاتلة وقف القائم في وجه تسديدة من ماغواير (90+6) وحرم يونايتد من نقطتين ثمينتين لصراعه على اللقب.

وكان ساوثمبتون خسر أمام ولفرهامبتون 1-2 في وقت سابق اليوم، فيما يلعب لاحقا اليوم أرسنال مع ليدز يونايتد وإيفرتون مع فولهام.

© 2021 AFP