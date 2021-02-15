اردوغان يتهم واشنطن بدعم "الإرهابيين" بعد مقتل 13 تركيا في العراق

تشييع ثلاثة جنود اتراك قتلوا في شمال العراق، في مسجد في انقرة في 12 شباط/فبراير 2021.

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انقرة (أ ف ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين الولايات المتحدة بدعم "الإرهابيين" بعدما تم "إعدام"، بحسب أنقرة، 13 تركيا في العراق على أيدي متمردي حزب العمال الكردستاني.

وقال اردوغان في خطاب إن "تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون الى جانبهم".

وتأتي تصريحات اردوغان غداة إعلان انقرة ان حزب العمال الكردستاني قتل 13 تركيا، معظمهم من الجنود الاتراك وقوات الامن، كان يحتجزهم في شمال العراق حيث تشن أنقرة عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.

وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن جنوداً أتراكاً عثروا على 13 جثة في كهف تمت السيطرة عليه في منطقة قارا بشمال العراق حيث تشن أنقرة منذ الأربعاء عملية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه هي وحلفاؤها الغربيون على أنه "ارهابي".

وأعدم الضحايا بالرصاص بعيد إطلاق هجوم على الكهف، وفق أكار، بناء على أقوال مقاتلين كرديين قبضت عليهما أنقرة. وأفاد أكار بمقتل 48 من أعضاء حزب العمال الكردستاني وثلاثة جنود أتراك منذ بدء العملية الأخيرة الأربعاء.

وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق هذا الشهر، وقال اردوغان الاثنين ان هدفها كان الافراج عن الاتراك الـ13 المحتجزين هناك.

وأعلنت الخارجية الأميركية الاحد أنها "تأسف لمقتل رعايا أتراك" مشيرة الى انها تنتظر تأكيدا اضافيا حول ما أعلنته انقرة عن ظروف مقتلهم.

وأكد حزب العمال الكردستاني الأحد ان الاتراك الـ13 قتلوا في غارات جوية نفذتها أنقرة على الكهف حيث كانوا محتجزين.

وقالت الخارجية الاميركية في بيانها "اذا تأكدت التقارير بان مدنيين أتراكا قتلوا على أيدي حزب العمال الكردستاني، المنظمة التي تعتبر إرهابية، فنحن ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة".

واعتبر اردوغان انه على الحلفاء من حلف شمال الاطلسي تحديد موقفهم.

وقال "بعد هذا الأمر، هناك خياران. إما التحرك مع تركيا بدون شروط وبدون أسئلة، أو انهم سيكونون شركاء في كل جريمة واهراق دماء".

وأضاف "المنظمة الارهابية على أبوابنا، على حدودنا وتقتل أبرياء".

وتنفذ تركيا باستمرار غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق حيث يقيم معسكرات تدريب ومخابئ أسلحة. وتقوم قوات خاصة أحيانا بعمليات توغل محدودة.

ويشن حزب العمال الكردستاني منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.

© 2021 AFP