الدوري الاميركي للمحترفين: سقوط ليكرز وباكس

ماتيو ستوكمان GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سقط لوس انجليس ليكرز حامل اللقب الموسم الماضي امام دنفر ناغتس 105-122 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في مباراة خسر فيها جهود نجمه انتوني ديفيس الذي يعاني من اصابة في وتر اخيل قد تبعده طويلا عن الملاعب.

وثأر ناغتس بالتالي من الفريق الذي اوقف زحفه في البلاي اوف الموسم الماضي في مواجهة مثيرة لا سيما في الشوط الاول قبل ان يبسط الفائز سيطرته على مجريات اللعب لا سيما بعد اصابة ديفيس الذي كان متألقا في المباراة بتسجيله 15 نقطة في 14 دقيقة قبل ان يترك ارضية الملعب. وسيخضع ديفيس لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة اصابته.

وكانت المباراة مواجهة على ارضية الملعب بين نجم ليكرز ليبرون جيمس ومنافسه الصربي نيكولا يوكيتش فتفوق الاخير بنسبة ضئيلة بتحقيقه "تريبل دبل" مع 23 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في حين جاراه الاول مع 22 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

واهدر ميلووكي باكس فرصة الاقتراب من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية بسقوطه امام اوكلاهوما سيتي ثاندر 109-114 على الرغم من المساهمة الكبيرة لنجمه اليوناني يانيس انتيكونمبو صاحب "تريبل دبل" مع 24 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة. وهي المرة الرابعة التي يسجل فيها يانيس "تريبل دبل" هذا الموسم.

ومرة جديدة قاد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد فريقه الى الفوز في الثواني الاخيرة على دالاس مافريكس 121-118 بتسجيله 34 نقطة بينها 7 في الثواني التسعين الاخيرة كما نجح في 11 تمريرة حاسمة. في المقابل لم تنفع النقاط ال44 التي سجلها السلوفيني لوكا دونتشيتش لابعاد الخسارة عن مافركيس علما بأنه حقق ايضا 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

وتخطى سان انتونيو تخلفه في الربع الاول بنتيجة 17-33 ليخرج فائزا على تشارلوت هورنتس 122-110. وكان ديجورناي كوراي وديريك وايت افضل مسجلين في صفوف الفائز ولكل منهما 25 نقطة، في حين كان تيري روزييه الافضل في صفوف الخاسر مع 33 نقطة.

وفي المباريات الاخرى، فاز ممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 124-110، ولوس

أنجليس كليبرز على كليفلاند كافالييرز 128-111، وفينيكس صنز على أورلاندو ماجيك 109-90، ومينيسوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 116-112، وديترويت بيستونز على نيو أورليانز بيليكانز 123-112، واشنطن ويزاردز على بوسطن سلتيكس 104 - 91.

© 2021 AFP