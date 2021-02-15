بغداد تفرض إغلاقًا جزئيًا بعد اكتشاف نسخة بريطانية متحورة من فيروس كورونا

صباح عرار ا ف ب

بائع عراقي يعرض على زبائنه كمامات وسوائل تعقيم في أحد شوارع بغداد في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2020

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بغداد (أ ف ب)

قررت السلطات العراقية فرض إجراءات حظر جزئي لمواجهة وباء كوفيد-19 فيما أعلن وزير الصحة العراقي الإثنين اكتشاف النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا خلال فحوصات أجرتها مختبرات الصحة العامة في بغداد.

وقال حسن التميمي في مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة "للأسف الشديد أظهرت فحوصات مختبرات الصحة المركزية تحورات جينية (في الفيروس المسبب) لكوفيد 19 وإصابات بالسلالة الجديدة في العراق".

واضاف أن هذه النسخة المتحورة "سريعة الانتشار وتصيب الأطفال وتتطلب الحذر الشديد والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

منعت السلطات العراقية في 22 كانون الاول/ديسمبر السفر إلى 17 بلدا انتشرت فيها النسخة المتحورة ولا سيما بريطانيا.

ومنع القرار كذلك دخول الوافدين من هذه الدول "باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما".

ظهرت النسخة المتحورة في جنوب إنكلترا في كانون الاول/ديسمبر ويعتقد أنه أشد عدوى من النسخ السابقة.

والعراق من أكثر البلدان تضررا بوباء كوفيد-19 في الشرق الاوسط. إذ بلغ فيه عدد الوفيات 13 ألفًا، وسُجلت فيه أكثر من 640 ألف إصابة على الرغم من أن الأرقام انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

بعد أن بلغ ذروته في أيلول/سبتمر، مع تسجيل حوالي خمسة الاف حالة جديدة يوميًا، شهد العراق انخفاضًا ملحوظًا وصل الى حوالي 800 حالة جديدة يوميًا في كانون الأول/ديسمبر.

لكن العدد عاد للارتفاع، إذ سجلت وزارة الصحة الاثنين رقمًا قياسيًا منذ بداية العام بلغ 2700 حالة.

ولكن ظلت الوفيات اليومية منخفضة نسبيًا، مع تأكيد ست وفيات فقط الاثنين، مقارنة بذروة في ايلول/سبتمبر حين سجلت حوالي 70 حالة وفاة يوميًا.

و دفع ارتفاع عدد الحالات السلطات في البلاد إلى إعادة العمل بقيود احتواء الوباء بدءًا من هذا الأسبوع وحتى 8 آذار/مارس.

وعليه سيكون وضع الاقنعة إلزاميًا في الاماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة من 25 الف دينار عراقي (17 دولارا) على المخالفين.

واكد الوزير أن فرق وزارة الصحة ستباشر اعتبارا "من يوم غد (الثلاثاء) بالنزول الى الشوارع والاسواق، لاتخاذ الاجراءات القانونية وفرض الغرامات".

وفرضت لجنة السلامة والصحة سلسلة من التعليمات الجديدة بينها فرض حظر تجوال جزئي يبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا، مع حظر تجول شامل أيام الجمعة والسبت والاحد.

وتتزامن اجراءات الحظر مع الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس المتوقعة بين 5 و8 آذار/مارس وستتضمن زيارة بغداد والموصل في شمال البلاد ولقاء مع اية الله العظمى علي السيستاني.

واكد مسؤول في مكتب الرئيس العراقي ان الزيارة ستجري وفقا للجدول المحدد.

ع ك/ص ك

© 2021 AFP