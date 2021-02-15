موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة

تيموتي كلاري ا ف ب/ارشيف

الثلج يكسو الأشجار في سنترال بارك في مدينة نيويورك في 11 شباط/فبراير 2021

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هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تواجه الولايات المتحدة موجة برد "غير مسبوقة" مطلع الأسبوع، مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة حتى في الولايات الجنوبية مثل تكساس، كما حذرت الاثنين هيئة الأرصاد الجوية.

ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج وعواصف ثلجية، ويفترض أن تستمر الأحوال الجوية على النحو نفسه خلال الأيام المقبلة أيضاً.

كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعا في درجات الحرارة بموجة البرد التاريخية هذه.

وشهدت بعض مناطق الولاية انخفاضاً بدرجات الحرارة إلى ما دون 18 تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع، فيما بلغت درجة الحرارة في مدينة هيوستن على سبيل المثال 9 تحت الصفر الاثنين.

ويجد سكان مدن الولاية أنفسهم بذلك مرغمين على البقاء في بيوتهم، فيما لا يمكن للأطفال الخروج لأنهم لا يملكون الثياب الملائمة في ولاية ذات مناخ حار ويبلغ متوسط درجات الحرارة فيها عادةً 20 درجة مئوية.

وانقطع التيار الكهربائي الاثنين عن 2,6 مليون منزل في تكساس بسبب تساقط الثلوج و تدابير تهدف إلى تفادي ضغط متزايد على الشبكة، بحسب موقع "باور أوتادج يو إس".

وأعلنت تكساس حال الطوارئ لأسباب مناخية في مقاطعاتها الـ254، صادقها مساء الأحد الرئيس جو بايدن.

وحذر حاكم تكساس غريغ أبوت في مؤتمر صحافي السبت من أن "كل جزء من الولاية سيشهد ظروفاً مناخية شديدة البرودة في الأيام المقبلة وأحض سكان تكساس على البقاء متيقظين حيال الطقس الآتي شديد القسوة".

وتسببت العاصفة الجليدية أصلاً بحدوث حوادث خطيرة في هذه الولاية النفطية. وأسفر تصادم ضخم للسيارات على طريق سريع بالقرب من دالاس الخميس عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

- درجات حرارة قياسية -

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية "يعيش أكثر من 150 مليون أميركي في مكان أطلقت فيه تحذيرات من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضعت فيه خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية".

وأوضحت الهيئة "يعود سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية إلى مزيج من إعصار قطبي مضاد يحمل درجات حرارة متجمدة ومنخفض نشط مع موجات هطول الأمطار".

وأضافت "تم تسجيل انخفاض قياسي في درجات الحرارة عدة مرات وهي مستويات سيتم تجاوزها خلال موجة الصقيع القطبي هذه".

في وسط البلاد، وصلت درجات الحرارة بالفعل إلى مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 45 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق ولاية مينيسوتا، وهي من أبرد الولايات الأميركية.

وبالإضافة إلى تكساس، أصدرت ست ولايات على الأقل هي ألاباما وأوريغون وأوكلاهوما وكانساس وكنتاكي وميسيسيبي حال طورائ مرتبطة بالظروف المناخية.

ألغيت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية في كافة أنحاء البلاد كما قد تلغى ألف رحلة إضافية الثلاثاء بحسب موقع "فلايت أوير".

ويخشى من أن تتدنى درجات الحرارة إلى ما دون مستوياتها الموسمية بكثير في وسط البلاد وفي المناطق السهلية جنوباً حتى الثلاثاء، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية.

بوركس-داكس/ريم-لو/ص ك

© 2021 AFP