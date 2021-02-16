الدوري الأميركي: تأجيل ثلاث مباريات أخرى لسان أنتونيو بسبب كورونا

غاريت إيلوود أن بي أيه إي/غيتي/غيتي عبر أ ف ب/ارشيف

شعار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على الكرة خلال مباراة بين أورلاندو ماجيك ودنفر ناغتس في 9 كانون الثاني/يناير 2013، دنفر، كولورادو.

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء تأجيل ثلاث مباريات أخرى لسان أنتونيو سبيرز بسبب إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة إنها اتخذت قرار تأجيل المباريات الثلاث من أجل إتاحة الوقت لإتمام عملية تتبع المخالطة بين لاعبي سان أنتونيو ولاعبي تشارلوت هورنتس أيضا.

وتواجه سان أنتونيو مع تشارلوت الأحد ما دفع الرابطة الى تأجيل المباراتين المقبلتين لهورنتس أيضا.

وسبق للرابطة أن أجلت المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء بين سان أنتونيو وديترويت بيستوز لأن "عضواً من سبيرز قد ثبتت نتيجته إيجابية (بكوفيد-19)"، من دون تحديد ما إذا كان لاعباً أم عضواً إدارياً.

وكان من المفترض أن يتواجه سان أنتونيو مع كليفلاند كافالييرز الأربعاء في ملعبه قبل السفر شرقا للقاء نيويورك نيكس السبت وإنديانا بيسرز الإثنين.

أما من جهة تشارلوت، فكان سيواجه شيكاغو بولز الأربعاء ثم دنفر ناغتس الجمعة.

وبحسب البروتوكولات الصحية للدوري الأميركي للمحترفين، يجب عزل أي شخص ثبتت نتيجة اختباره إيجابية أو خالط شخصاً مصاباً.

© 2021 AFP