الدوري الأميركي للمحترفين: جاز يحسم لقاء القمة مع قيلادلفيا سفنتي سيكسرز

تيم نواشوكوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

بن سيمونز نجم فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لم يكن قادرا على منع الهزيمة عن فريقه أمام يوتا جاز برغم نقاطه 42، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 15 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

حسم يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية مباراة القمة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر الشرقية لصالحه بنتيجة 134 - 123، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين.

نجح سفنتي سيكسرز، على الرغم من افتقاده لجهود نجمه الكاميروني جويل إمبيد الغائب عن اللقاء بسبب اصابة في ظهره، في فرض تفوقه في الربع الاوّل بنتيجة 42-35 قبل أن يستعيد يوتا بريقه ويهزم مضيفه بفضل الثنائي دونوفان ميتشل (24 نقطة) ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (11 نقطة و9 متابعات).

واعتبر "الرجل السادس" في يوتا، جوردان كلاركسون المحرك الهجومي لفريقه بتسجيله 40 نقطة، منها 8 رميلات ثلاثية ناجحة من أصل 13، في 29 دقيقة.

وردّ على أداء كلاركسون في صفوف الخاسر بن سيمونز الذي اقترب من تحقيق "تريبل - دابل" مع 42 نقطة و12 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

وقضى رويس أونيل على آمال فيلادلفيا الذي قلص الفارق إلى 5 نقاط قبل دقائق قليلة من صافرة النهاية، بتسجيله 3 رميات ثلاثية "قاتلة"، فيما تكفل زميله غوبير بالحدّ من خطورة دوايت هاوارد (14 نقطة).

ويملك يوتا متصدر المنطقة الغربية أفضل سجل في الدوري مع 23 فوزا مقابل 5 هزائم.

وفاز نيويورك نيكس على ضيفه أتلانتا هوكس 123 - 112، محققا فوزه الثالث تواليا.

ويدين نيكس، سادس المنطقة الشرقية، بانتصاره إلى نجمه يوليوس راندل ونقاطه الـ 44، منها 11 في الربع الاخير، إلى جانب 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

ووجه راندل الضربة القاضية إلى آمال هوكس بالعودة إلى أجواء اللقاء بفضل تسديدته السابعة الناجحة من المسافة البعيدة في الوقت القاتل.

تألق في صفوف الخاسر تراي يونغ مع 23 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز غولدن ستايت ووريرز على كليفلاند كافالييرز 129 - 98، ولوس أنجليس كليبرز على ميامي هيت 125 - 118، وواشنطن ويزاردز على هيوستن روكتس 131 - 119.

وخسر ساكرامنتو كينغز أمام بروكلين نتس 125 - 136، وانديانا بايسرز أمام شيكاغو بولز 112 - 120 بعد التمديد.

بور-د ح

© 2021 AFP