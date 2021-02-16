بطولة استراليا المفتوحة: أوساكا إلى نصف النهائي من دون صعوبة

دافيد غراي ا ف ب

اليابانية ناومي أوساكا مبتسمة بعد فوزها على التايوانية هسييه سو-وي وتأهلها الى الدور نصف النهائي من بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، في 16 شباط/فبراير 2021

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ملبورن (أ ف ب)

بلغت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثالثة،الدور نصف النهائي من بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى بفوزها السهل على التايوانية هسييه سو-وي 6-2 و6-2 في ربع النهائي الثلاثاء.

ولم تجد اليابانية التي احتاجت لحوالي ساعة فقط، أي صعوبة في "سحق" منافستها المصنفة 71 عالميا والتي تشتهر باسلوب لعبها غير النمطي.

وخلقت أوساكا الفارق بينها وبين سو-وي بفضل حسمها للنقاط المهمة (انقذت 3 محاولات لكسر ارسالها من أصل 3)، إضافة الى نوعية ارسالها الاول (92 بالمئة من النجاح).

وتأمل أوساكا (23 عاما)، الساعية للفوز بلقبها الرابع في الغراند سلام، ان تحافظ على عاداتها اذ فازت بألقابها الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت ربع النهائي إن كان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2018 و2020 أو أستراليا المفتوحة 2019.

وتقابلت اللاعبتان سابقا في خمس مناسبات، انتهت أربع منها بثلاث مجموعات.

وباتت سو-وي في سن الـ 35 عاما اللاعبة الاكبر سناً تبلغ ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى في العصر الحديث.

وضربت أوساكا موعداً في الدور نصف النهائي مع الفائزة بين الرمانية سيمونا هاليب (المصنفة ثانية) والاميركية المخضرمة سيرينا وليامس (10).

قالت أوساكا المصنفة أولى سابقا "انا سعيدة جداً من الطريقة التي لعبت بها"، وتابعت "في كل مرة لعبت ضدها كانت معركة كبيرة، وحتى لو أن النتيجة لا تشير إلى ذلك، إلا انها كانت معركة أخرى بالنسبة لي. مع (طريقة) ضربها (للكرة)، لا تعرفون أبدا كيف ستسير الامور".

© 2021 AFP