بطولة استراليا المفتوحة: ديوكوفيتش حامل اللقب الى نصف النهائي بفوزه على زفيريف

بول كروك ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

عوّض الصربي نوفاك ديوكوفتش المصنف أول وحامل اللقب تأخره أمام الألماني ألكسندر زفيزيف السابع ليفوز بأربع مجموعات 7-6 (8-6)، 2-6، 4-6 و6-7 (8-6) ويبلغ الثلاثاء الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وهي المرة 39 التي يبلغ فيها ديوكوفيتش نصف نهائي بطولة غراند سلام والتاسعة في استراليا حيث سيلتقي مع مفاجأة البطولة الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 114 عالميًا المتأهل من التصفيات والذي أقصى البلغاري غريغور ديميتروف.

ويبحث "نولي" عن لقبه التاسع في استراليا يعزز من خلاله رقمه القياسي ويرفع ألقابه في البطولات الكبرى الى 18 ويضيق الخناق على الثنائي الاسباني رفايال نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

وشهدت المباراة تحطيم الصربي مضربه عند خسارته إحدى النقاط وتحصله على إنذار إلا أن ذلك ساهم فقط في رفع أدائه.

وقال بعد الفوز "أرسلت جيدًا (...) حتى اللحظة الأخيرة كادت المباراة أن تذهب بأي اتجاه. الاعصاب كانت مشدودة والضغط كان عاليًا. أشعر أنني مستنزف عاطفيًا، كان صراعًا رائعًا".

أما عن تحطيم المضرب قال "دجوكر" (33 عامًا) "استرجعت تركيزي بعد أن حطمت المضرب. بدأت الامور تسير في صالحي بطريقة إيجابية. حتى لو فاز (زفيريف) بالمباراة، كان يستحق ذلك. لعب جيدًا. أنا فقط سعيد بتجاوز هذا التحدي".

© 2021 AFP