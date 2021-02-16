بطولة استراليا المفتوحة: ديوكوفيتش وسيرينا وأوساكا الى نصف النهائي وتأهل "تاريخي" لكاراتسيف

بول كروك ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

عوّض الصربي نوفاك ديوكوفتش المصنف أول وحامل اللقب تأخره أمام الألماني ألكسندر زفيزيف السابع ليفوز بأربع مجموعات 7-6 (8-6)، 2-6، 4-6 و6-7 (8-6) ويبلغ الثلاثاء الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب. فيما تأهلت الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس إلى الدور ذاته على حساب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية.

وهي المرة 39 التي يبلغ فيها ديوكوفيتش نصف نهائي بطولة غراند سلام والتاسعة في استراليا حيث سيلتقي مع مفاجأة البطولة الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 114 عالميًا المتأهل من التصفيات والذي أقصى البلغاري غريغور ديميتروف.

ويبحث "نولي" عن لقبه التاسع في استراليا يعزز من خلاله رقمه القياسي ويرفع ألقابه في البطولات الكبرى الى 18 ويضيق الخناق على الثنائي الاسباني رفايال نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

وشهدت المباراة تحطيم الصربي مضربه عند خسارته إحدى النقاط وتحصله على إنذار إلا أن ذلك ساهم فقط في رفع أدائه.

وقال بعد الفوز "أرسلت جيدًا (...) حتى اللحظة الأخيرة كادت المباراة أن تذهب بأي اتجاه. الاعصاب كانت مشدودة والضغط كان عاليًا. أشعر أنني مستنزف عاطفيًا، كان صراعًا رائعًا".

أما عن تحطيم المضرب قال "دجوكر" (33 عامًا) "استرجعت تركيزي بعد أن حطمت المضرب. بدأت الامور تسير في صالحي بطريقة إيجابية. حتى لو فاز (زفيريف) بالمباراة، كان يستحق ذلك. لعب جيدًا. أنا فقط سعيد بتجاوز هذا التحدي".

وتحامل الصربي على آلام في عضلات البطن عانى منها خلال البطولة واستغل الفرصة للتحدث عن الحجر الصحي لمدة 14 يومًا الذي ألزم به اللاعبون عند وصولهم الى استراليا بسبب قيود فيروس كورونا حيث كان اول من رفع الصوت مطالبًا ببعض التعديلات.

وقال في هذا الصدد "هناك العديد من الإصابات (في اشارة الى ديميتروف)، آمل أن يكون كل ذلك مؤقتًا ونعود الى ما كنا عليه سابقًا من دون مقاطعة للتمارين. ربما الناس لن تفهم ذلك لكن حجم اللاعبين الذين أصيبوا خلال هذه البطولة يظهر كيف أثر الحجر لمدة 14 يومًا على أجسام اللاعبين".

أما عن المواجهة المقبلة امام كاراتسيف "لم أره يلعب قبل أستراليا المفتوحة. إنه قوي بدنيًا ويتحرك جيدًا، ولديه ضربات قوية جدًا من خلف الخط الخلفي. سيكون متحمسًا وليس لديه شيء يخسره".

وبدأ ديوكوفيتش المباراة بطريقة سيئة عندما خسر الشوط الاول عند ارساله قبل ان تشتد المواجهة بين اللاعبين ويحسمها زفيزيف في شوط كسر التعادل.

وأظهر الصربي معدنه في المجموعة الثانية مسددا ضربات قوية من الخط الخلفي ليفوز بها بسهولة.

وبعد أن فشل في رد أحد إرسالات زفيريف في المجموعة الثالثة حطم الصربي مضربه، إلا أن ذلك ساهم في منحه المعنويات ليعوض تأخره 4-1 للفوز بها 4-6.

وتقدم الألماني مجددًا بثلاثة أشواط نظيفة في الرابعة، الا ان ديوكوفيتش عاد مجددًا ليحقق فوزه التاسع عشر تواليًا في استراليا المفتوحة، إذ تعود آخر خسارة الى الدور الرابع من العام 2018.

أما زفيريف الذي بلغ نصف النهائي العام الماضي قبل ان يخسر امام النمسوي دومينيك تييم، مني مرة أخرى بنكسة بعد أن فوّت تقدم بمجموعتين نظيفتين في نهائي بطولة فلاشيتغ ميدوز الصيف الماضي ويخسر امام تييم.

- سيرينا تقصي هاليب -

تأهلت وليامس إلى نصف نهائي احدى البطولات الكبرى للمرة 40 في مسيرتها، بفوزها على هاليب بمجموعتين 6-3 و6-3.

وبدت بطلة استراليا 7 مرات غير قابلة للهزيمة في مشاركتها 20 مرة في ملبورن و77 في الغراند سلام.

وتابعت سيرينا (39 عاماً) مشوارها بنجاح نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب الكبرى المسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت (24).

ولم تفز هاليب على سيرينا، المصنفة عاشرة، سوى مرتين في 11 لقاء بينهما، حيث يعود آخر انتصار للرومانية في نهائي ويمبلدون 2019 عندما سحقتها 6-2 و6-2.

قالت سيرينا "بدون تأكيد هي أفضل مباراة خضتها في هذه البطولة"، وتابعت "من الواضح انه كان يجب أن ارفع من مستواي أمام المصنفة ثانية عالميا، لذا كنت اعرف انه يجب أن اقدم اداء افضل، وهذا ما فعلته وانا متحمسة".

وخسرت الاميركية الفائزة بـ 23 لقبا كبيراً في سعيها لمعادلة كورت، أربع نهائيات في البطولات الاربع الكبرى منذ فوزها الكبير الاخير في ملبورن عام 2017 خلال حملها.

وضربت سيرينا موعداً في الدور نصف النهائي مع اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثالثة، الفائزة بسهولة على التايوانية هسييه سو-وي 6-2 و6-2.

-أوساكا "تسحق" سو-وي-

لم تجد أوساكا التي احتاجت لحوالي ساعة فقط، أي صعوبة في "سحق" منافستها المصنفة 71 عالميا والتي تشتهر بأسلوب لعبها غير النمطي.

وتأمل أوساكا (23 عاما)، الساعية للفوز بلقبها الرابع في الغراند سلام، ان تحافظ على عاداتها اذ فازت بألقابها الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت ربع النهائي إن كان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2018 و2020 أو أستراليا المفتوحة 2019.

وتقابلت اللاعبتان سابقا في خمس مناسبات، انتهت أربع منها بثلاث مجموعات.

وباتت سو-وي في سن الـ 35 عاما اللاعبة الاكبر سناً تبلغ ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى في العصر الحديث.

قالت أوساكا المصنفة أولى سابقا "انا سعيدة جداً من الطريقة التي لعبت بها، في كل مرة لعبت ضدها كانت معركة كبيرة، وحتى لو أن النتيجة لا تشير إلى ذلك، إلا انها كانت معركة أخرى بالنسبة لي. مع (طريقة) ضربها (للكرة)، لا تعرفون أبدا كيف ستسير الامور".

- "أول غراند سلام، أول نصف نهائي"-

تابع كاراتسيف مسلسل مفاجآته وتأهل الى الدور نصف النهائي بفوزه على "المصاب" ديميتروف 2-6 و6-4 و6-1 و6-2.

وبات كاراتسيف (27 عاما) أول لاعب في العهد الحديث يتأهل الى المربع الذهبي لاحدى البطولات الكبرى في مشاركته الاولى ضمن القرعة الرئيسية.

وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاما.

قال كاراتسيف "إنه شعور مذهل، أول غراند سلام، أول نصف نهائي، الامر لا يصدق".

وتابع بعد هذا التأهل "التاريخي": "كان من الصعب عليّ في البداية أن أسيطر على أعصابي، ولكن حاولت إيجاد الاسلوب المناسب للعب".

وبات كاراتسيف ثاني لاعب فقط يتأهل من التصفيات يصل الى نصف نهائي استراليا منذ صاحب الارض بوب جيلتينان في عام 1977، والأقل تصنيفا (114) في هذا الدور أيضاً منذ الكرواتي غوران إيفانيشيفيتش في ويمبلدون عام 2001، عندما كان يحتل المركز 125 عالميا.

واستغل كاراتسيف اصابة في أسفل الظهر تعرض لها ديميتروف (المصنف 18) في المجموعة الثالثة للفوز بالمباراة.

طلب ديميتروف استراحة طبية لمعالجة الاوجاع وقد سُمع وهو يقول انه يعاني من "تشنجات"، وبرغم عودته الى الملعب إلا انه صارع لارسال الكرة وعانى لرد ضربات منافسه.

بور-د ح- ر م/جأش

© 2021 AFP