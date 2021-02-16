بطولة استراليا المفتوحة: كاراتسيف إلى نصف النهائي بفوزه على "المصاب" ديميتروف

دايفيد غراي ا ف ب

الروسي أصلان كاراتسيف فرحا بعد فوزه على البلغاري غريغور ديميتروف في الدور ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى، على ملعب "رود لايفر أرينا" في 16 شباط/فبراير 2021

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ملبورن (أ ف ب)

تابع الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 114 عالميا والمتأهل من التصفيات، مسلسل مفاجآته في بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى، وتأهل الى الدور نصف النهائي بفوزه على "المصاب" البلغاري غريغور ديميتروف 2-6 و6-4 و6-1 و6-2 في ربع النهائي الثلاثاء.

وبات كاراتسيف (27 عاما) أول لاعب في العهد الحديث يتأهل الى المربع الذهبي لاحدى البطولات الكبرى في مشاركته الاولى.

وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاما.

ويواجه الروسي في نصف النهائي الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول والألماني ألكسندر زفيريف.

قال كاراتسيف معبرا عن شعوره وكأنه لا يصدق ما حصل "أنه شعور مذهل، أول غراند سلام، أول نصف نهائي، الامر لا يصدق".

واستغل كاراتسيف اصابة في أسفل الظهر تعرض لها ديميتروف (المصنف 18) في المجموعة الثالثة للفوز بالمباراة.

طلب ديميتروف استراحة طبية لمعالجة الاوجاع وقد سُمع وهو يقول انه يعاني من "تشنجات"، وبرغم عودته الى الملعب إلا انه صارع لارسال الكرة وعانى لرد ضربات منافسه.

ولم يفز كاراتسيف، قبل بطولة استراليا، سوى بثلاث مباريات على الملعب الرئيسي منذ بداية مسيرته.

وخاض الروسي التصفيات المؤهلة لهذه البطولة والتي اقيمت بشكل استثنائي في الدوحة في منتصف كانون الثاني/يناير 2021، من أجل أن يشارك في ملبورن.

وأقصى كاراتسيف في مشواره الى هذا الدور عدة أسماء بارزة على غرار الارجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف ثامناً، في الدور الثالث، والواعد الكندي الكندي فيليكس أوجييه- ألياسيم (19) بعدما قلب تأخره بمجموعتين إلى فوز في دور الثماني.

أس/د ح

© 2021 AFP