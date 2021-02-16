بطولة انكلترا: روني يدعو للتخلي عن تقنية "في ايه آر"

ادريان دينيس ا ف ب

يعتقد واين روني أن العلاقة مع الجماهير قد تضيع بسبب حكم الفيديو المساعد حتى مع عودة المشجعين الى الملاعب.

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

دعا الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد والمنتخب الانكليزي واين روني رابطة الدوري الممتاز للتخلي عن تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لأنها تقتل الحماسة والعلاقة بين اللاعبين والمشجعين.

ويشرف روني حاليًا على تدريب دربي كاونتي في الدرجة الاولى "تشامبيونشيب" حيث لا تعتمد التقنية بسبب القيود المادية.

وقال المهاجم السابق "خلال متابعتي لمباريات الدوري الممتاز، هناك بعض القرارات المحبطة بسبب +في ايه آر+ ولا تفهم كيف اتخذوا هذا القرار أو ذاك".

وتابع "أعتقد شخصيًا أن كرة القدم أفضل من دونها. حتى ولو أنك تشعر بالإحباط في بعض الأحيان بعد المباريات، لكن علينا الاعتماد على الحكام للقيام بالمهمة بأفضل ما لديهم".

وأردف اللاعب المتوج بلقب البرميرليغ في خمس مناسبات "حتى ولو أنك لا توافق على بعض القرارات، يجب أن نسمح لهم (الحكام) القيام بعملهم واحترام آرائهم".

لم يخجل روني يومًا من التعبير عن رأيه بوجه الحكام عندما كان لاعبًا، لكنه يعتقد أن العلاقة مع الجماهير قد تتنفي بسبب حكم الفيديو المساعد حتى مع عودة المشجعين الى الملاعب.

ورأى روني أن التقنية "تسلب المشاعر والحماسة من اللحظة ذاتها. أتذكر بعض الاهداف التي سجلتها حيث كنت متسللا أحيانًا وأحيانًا أخرى لها. تلتفت سريعًا الى حكم الخط وترى رايته منخفضة وتستمر في احتفالك".

وأكد "إنها المرة الوحيدة التي يشعر فيها المشجعون بالرابط مع فريقهم ولاعبهم عندما يحتفلون بهدف معًا. إذا لم يكن ذلك موجودًا ستفقد العلاقة التي تجمع اللاعبين بالجماهير".

ككا/ر م/د ح

© 2021 AFP