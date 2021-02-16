حماس: قرار إسرائيل منع إدخال لقاحات كورونا إلى غزة "جريمة وتمييز عنصري"

حازم بدر ا ف ب

عاملة في وزارة الصحة الفلسطينية تحضر حقنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مستشفى دورا غرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة في الرابع من شباط/فبراير 2021

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الثلاثاء قرار إسرائيل منع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة بأنه "جريمة وتمييز عنصري".

وكانت الحكومة الفلسطينية حمّلت بدورها الاثنين إسرائيل مسؤولية رفض دخول آلاف اللقاحات الى غزة حيث يعيش حوالى مليوني شخص.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان مساء الإثنين أن إسرائيل تمنع إدخال ألفي جرعة من لقاح سبوتنيك-في مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة الخاصة بمرضى كوفيد-19 والعاملين في أقسام الطوارئ، الى قطاع غزة.

وذكرت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق (كوغات) لفرانس برس الإثنين أن الطلب الفلسطيني بنقل ألف جرعة من اللقاحات إلى قطاع غزة، "قيد الدرس، وننتظر الموافقة على المستوى السياسي".

وقال المتحدث باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم لوكالة فرانس برس إن قرار "الاحتلال جريمة حقيقية وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية وأحد أشكال التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".

وحمّل قاسم "الاحتلال المسؤولية عن هذا السلوك"، معتبرا أن القرار هو "أحد تجليات الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عاما وآن الأوان لينكسر".

في رام الله، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم الثلاثاء إدانة الحكومة للقرار الذي يمثل "انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعا ملحم خلال مؤتمر صحافي "منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية إلى إدانة إسرائيل وتحميلها كامل المسؤولية عن المخاطر الناجمة عن منع دخول اللقاحات إلى القطاع، والعمل مع المجتمع الدولي لإدخال اللقاحات إلى غزة فورا".

وسجل في قطاع غزة نحو 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة.

في الضفة الغربية، بلغ عدد الإصابات نحو 116 ألفا و1403 وفيات.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية ظهر الإثنين إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة. وكان من المفترض أن تبدأ حملة التلقيح في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية.

وتسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي عشرة آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي من أصل مليوني جرعة اشترتها.

وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين.

ونقلت إسرائيل التي بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر حملة التلقيح على أراضيها، إلى الجانب الفلسطيني، ألفي جرعة من لقاح موديرنا من أصل خمسة آلاف وافقت عليها.

وأكد ملحم الثلاثاء تمديد إجراءات الإغلاق المتعلقة بمنع الحركة والتنقل بين المحافظات بدءا من الأربعاء، بالإضافة إلى الإغلاق الليلي والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.

© 2021 AFP