ديوكوفيتش ينتقد الحجر ويقترح "فقاعة" مشابهة لدوري "أن بي أيه"

لقطة للصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال المباراة ضد الالماني الكستدر زفيريف في ربع نهائي بطولة استراليا لكرة المضرب، ملبورن في 16 شباط/فبراير 2021

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ملبورن (أ ف ب)

انتقد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول وحامل اللقب، الحجر الصحي لمدة 14 يوما الذي فرض على اللاعبين المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، معتبرا أنه كان سببا في الإصابات التي طالت عددا منهم.

واقترح الصربي الساعي الى لقبه التاسع في البطولة الأسترالية التي عُدِلَ موعدها هذا الموسم نتيجة تفشي فيروس كورونا، أن يقام موسم كرة المضرب في "فقاعة" مشابهة لدوري كرة السلة الأميركي "أن بي أيه".

والصربي هو بين عدد من اللاعبين الذين يعانون من الإصابة في البطولة الكبرى الأولى لهذا الموسم، وهو يلعب رغم مشكلة في عضلات أسفل البطن مشابهة لإصابة الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي عجز عن خوض مباراته في الدور الرابع الإثنين.

وودع البلغاري غريغور ديميتروف البطولة الإثنين على يد الروسي أصلان كاراتسيف بسبب أوجاع في الظهر، وهي نفس المشكلة التي يعاني منها النجم الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا والساعي الى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى والفوز بلقبه الحادي والعشرين.

واعتبر ديوكوفيتش "من الطبيعي أن يحصل ما نراه. هذا ليس بالشيء المعتادين عليه"، مضيفا بعد التخلص من الألماني ألكسندر زفيريف بأربع مجموعات والتأهل الى نصف النهائي "من الواضح أن ما يحصل له علاقة بهذا النوع من الظروف المتواجدين فيها".

وأوضح "ما أعنيه هو أن تدخل الى بطولة كبرى ودورة قبل البطولة الكبرى مباشرة بعد 14 أو 15 يوما من الحجر الصحي".

وكشف ابن الـ33 عاما الذي تعرض للاصابة خلال الدور الثالث، أن اللاعبين غير سعداء باحتمال فرض مزيد من الحجر الصحي هذا العام، مضيفا بأن مجلس لاعبي رابطة المحترفين يناقش المشكلة مع مديري دورات الرجال.

وتسببت جائحة كورونا الموسم الماضي بتعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر ولا تزال تمثل مشكلة رئيسية هذا العام في رياضة تجوب العالم وتعتمد على تسهيلات السفر دوليا.

وحتى بعد الحجر الصحي الذي فرض لمدة 14 يوما على قرابة ألف شخص بين لاعبين ومسؤولين لدى وصولهم الى أستراليا، عاد اللاعبون الآن الى الى "فقاعة" حيوية وتم حظر الحضور الجماهيري في الملاعب بعد أن دخلت ولاية فيكتوريا في إغلاق مفاجىء لمدة خمسة أيام للحد من تفشي نوع متحور من الفيروس.

- "علينا أن نجد طريقة" -

وأفاد ديوكوفيتش أنه "من خلال تحدثي للكثير من اللاعبين، فإن الغالبية لا يريدون المضي قدما في الموسم إذا كنا سنضطر الى دخول الحجر الصحي في أغلب الدورات".

وأضاف "أنا في انتظار بعض الإجابات. أريد أن أفهم كيف سيكون شكل استمرار الموسم بعد أستراليا، لأن هذا بالتأكيد ليس جيدا للاعبين من حيث سلامتهم".

وكشف الصربي أن إحدى الأفكار التي يتم مناقشتها هي خوض عدة دورات في مكان واحد، على غرار "فقاعة" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي استكمل الموسم الماضي في "فقاعة" وورلد ديزني في فلوريدا خلف أبواب موصدة ووسط اجراءات وبروتوكولات صحية مشددة.

وشدد "علينا أن نجد طريقة، إن كانت مثل فقاعة الدوري الاميركي للمحترفين، لأني سمعت بعض اللاعبين يتحدثون عن ذلك (أو شيء مشابه). لا أمانع في مناقشة هذا النوع من الأفكار"، مضيفا "ليختاروا مكانا واحدا لنلعب فيه جميع الدورات...".

وتابع "لكن يتوجب علينا وحسب مناقشة الخيارات، لأني لا أعرف بصدق ما إذا كان هذا الأمر سينجح".

ولم يختلف رأي زفيريف عن ديوكوفيتش، داعما فكرة اللعب في مكان واحد بالقول "أعتقد أن ما يجب على رابطة اللاعبين المحترفين فعله وأن تفكر به هو ربما تعيين مكان مثل هنا ولعب عدة أسابيع في مكان واحد. دورات متعددة لعدة أسابيع. لأنه في نهاية اليوم، في أوروبا حاليا، يمنع حضور المتفرجين على أي حال، فما الفرق الذي يحدثه حقا المكان الذي نلعب فيه الدورة؟".

© 2021 AFP