زلزال عنيف بقوة 6,2 درجات يضرب عاصمة فانواتو

فريديريك فلورن ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

بورت فيلا (أ ف ب)

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,2 درجات الثلاثاء مدينة بورت فيلا عاصمة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، في حين لم يصدر أي تحذير من خطر حصول تسونامي.

وقال المعهد إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بُعد 90 كلم غرب العاصمة بورت فيلا، علماً بأنّه كان قد أفاد في بادئ الأمر بأنّ قوة الزلزال بلغت 6,7 درجات قبل أن يعود ويخفّضها.

وقال الصحافي المحلّي دان ماكغاري في تغريدة على تويتر "يا إلهي، لم أشعر بمثل هذا الأمر منذ سنوات. قلبي لا يزال يرتجف".

وأعقبت الزلزال هزتان ارتدادية بقوة 5,5 و5,7 درجات.

ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء الهزات الثلاث.

وفي الأسبوع الماضي، ضرب المنطقة زلزال بقوة 7,7 درجات أعقبه تحذير من تسونامي لكنّ ارتفاع الموجة لم يزد عن 30 سنتم.

والمنطقة التي تشمل كاليدونيا الجديدة وفانواتو هي جزء من طوق النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد أعنف الزلازل على الكوكب.

وتشكل فانواتو جزءاً من "حزام النار"، وهو منطقة نشاط تكتوني حول المحيط الهادي عرضة بشكل دائم لهزات أرضية وثوران براكين.

© 2021 AFP