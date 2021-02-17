آلاف المتظاهرين البورميين في رانغون على الرغم من المخاوف من تصاعد العنف

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رانغون (أ ف ب)

يتظاهر آلاف البورميين الأربعاء في شوارع رانغون ضد المجموعة العسكرية على الرغم من المخاوف التي عبرت عنها الأمم المتحدة من تصاعد العنف في البلاد بعد معلومات عن نشر قوات من الجيش في المدينة، حسبما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

ويسير المتظاهرون باتجاه وسط العاصمة الاقتصادية للبلاد تلبية للدعوة إلى مظاهرة حاشدة الأربعاء لحث المجموعة العسكرية على إعادة السلطة والمطالبة بالإفراج عن أونغ سان سو تشي.

وقال احد الطلاب لفرانس برس "اليوم يجب ان نكافح حتى النهاية ونظهر وحدتنا وقوتنا لانهاء النظام العسكري"، داعيا الناس إلى " النزول الى الشوارع" بكثافة.

وكان مقرر الأمم المتحدة توم أندروز صرح الثلاثاء أنه يخشى تجدد العنف بعدما أبلغ بإرسال قوات "من المناطق المحيطة" برانغون إلى المدينة.

وفي محاولة لمنع قوات الأمن من الانتشار، قطع المتظاهرون محاور طرق عدة بالسيارات، مدعين أنها تعطلت.

وذكر صحافيو فرانس برس أنهم لم يُلاحظوا انتشارا للجنود والمدرعات في الوقت الحالي.

© 2021 AFP