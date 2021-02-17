أكونجو-إيويلا: بإمكان منظمة التجارة العالمية تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات

باستيان إينزورالدي ا ف ب/ا ف ب

المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا في مقابلة مع وكالة فرانس برس في منزلها في بوتوماك بولاية ميريلاند الأميركية في 16 شباط/فبراير 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء أنّه يجب على المنظمة أن تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية "أعتقد أنّه بإمكان منظمة التجارة العالمية أن تساهم أكثر في حلّ أزمة جائحة كوفيد-19 من خلال المساعدة في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".

وأضافت "من المصلحة الذاتية لكل دولة أن يكون الجميع مطعّمين، لأنك لن تصبح بأمان إلى أن يصبح الجميع بأمان".

كما اعتبرت أنّ من واجب المنظّمة أيضاً أن تساعد في تحقيق هدفها الأول المتمثّل "بتحسين مستويات المعيشة" في الدول الفقيرة.

وقالت "يتعلق الأمر بخلق فرص عمل للناس، بإيجاد عمل لائق لهم. إنّه يتعلّق... بتحسين حياتهم".

وشدّدت أكونجو-إيويلا التي ستتولى مهام منصبها في الأول من آذار/مارس على الدور الذي يمكن للمنظمة أن تؤدّيه للمساهمة في جهود التعافي من الركود الناجم عن الجائحة.

وقالت "هناك بالتأكيد دور يجب أن تلعبه التجارة في التعافي" من الجائحة.

وعلى صعيد آخر قالت الدكتورة أكونجو-إيويلا إنّها مصمّمة على إنهاء المفاوضات المستمرة منذ 20 عاماً بشأن الإعانات التي تقدّم لمصائد الأسماك والتي تساهم في الصيد الجائر.

وقالت "هذا الأمر لا يمكن أن يطول أكثر. يجب أن ننتهي منه. لا يمكننا تحمّل الفشل في هذا الملف".

© 2021 AFP