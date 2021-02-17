السلطات المغربية توقف بشبهة "القتل الخطأ" صاحب مصنع نسيج قضى فيه غرقاً 28 شخصاً

مسعفون في المغرب بعد حادث معمل النسيج في طنجة في الثامن من شباط/فبراير 2021

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الرباط (أ ف ب)

وُضع قيد التوقيف الاحتياطي في المغرب صاحب مصنع نسيج غير مرخّص قضى فيه 28 شخصاً جراء فيضان وقع فيه الأسبوع الماضي، وذلك بانتظار استكمال التحقيق بالواقعة، وفق النيابة العامة التي تشتبه بتورّط الموقوف بـ"القتل الخطأ والجروح غير العمدية".

وجاء في بيان لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أنّ قاضي التحقيق قرّر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائياً إيداعه السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق".

وقضى 28 شخصاً في مصنع النسيج المقام في قبو فيلا في حي سكني بمدينة طنجة شمال المغرب، بعدما غمرته مياه الأمطار.

وأوضح البيان أنه "على أثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدّمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل".

وأشار مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إلى أنّ أول بيان رسمي كان قد وصف المصنع بأنه "غير مصرّح عنه"، لكنّ حقيقة الوضع القانوني لهذا المعمل "سيكشفها التحقيق".

وخلّفت الواقعة صدمة واستياءً، فضلا عن تساؤلات حول مدى احترام شروط السلامة داخل أماكن العمل والصرامة في تطبيق القوانين. كما أعاد إلى الواجهة إشكالية الاقتصاد غير المنظّم الذي يمثل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي في المملكة، بحسب تقرير حديث للمصرف المركزي.

© 2021 AFP