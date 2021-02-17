بطولة أستراليا: موتشوفا تطيح ببارتي وتتأهل بصحبة برايدي الى نصف النهائي

وليام وست ا ف ب

التشيكية كارولينا موتشوفا (يمين) تصافح الاسترالية اشلي بارتي بعد لفوز عليها في ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، ملبورن في 17 شباط/فبراير 2021

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ملبورن (أ ف ب)

حققت التشيكية كارولينا موتشوفا المفاجأة وأطاحت بالاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، وتأهلت بصحبة الأميركية جنيفر برايدي الى الدور نصف النهائي.

ودخلت بارتي مباراة ربع النهائي الأربعاء من دون أن تخسر أي مجموعة في مستهل عودتها الى البطولات الكبرى بعدما غابت عن فلاشينغ ميدوز ورولان غاروس الصيف الماضي بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا.

وبدت الأسترالية الفائزة بلقب رولان غاروس عام 2019 في طريقها للمحافظة على سجلها المثالي بعدما حسمت المجموعة الأولى بسهولة تامة 6-1، إلا أن موتشوفا، المصنفة 25 في البطولة، انتفضت وقلبت الطاولة على منافستها، حاسمة المجموعتين الثانية والثالثة 6-3 و6-2 تواليا، لتبلغ ابنة الـ24 عاما نصف النهائي الأول لها في الغراند سلام (أفضل نتيجة لها كانت وصولها الى ربع نهائي ويمبلدون عام 2019).

وتلتقي موتشوفا في دور الأربعة برايدي المصنفة 22 والتي أقصت مواطنتها جيسيكا بيغولا بالفوز عليها 4-6 و6-2 و6-1، لتبلغ ابنة الـ25 عاما نصف النهائي الثاني لها في الغراند سلام بعد فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي حين انتهى مشوارها على يد اليابانية ناومي أوساكا.

© 2021 AFP