بطولة إنكلترا: بايل اقترب من نهاية مسيرته (وكيل)

مات دونهام تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

لم ينجح بايل باستعادة موقع اساسي في توتنهام بعد عودته معارا من ريال مدريد

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لندن (أ ف ب)

لا يشارك النجم الويلزي غاريث بايل بالكثير من المباريات مع فريقه الجديد-القديم توتنهام الإنكليزي، لانه اقترب من نهاية مسيرته المليئة بالالقاب، بحسب ما ذكر وكيل أعماله جوناثان بارنيت الاربعاء.

وكان الجناح السريع قد عاد الى توتنهام على سبيل الاعارة من ريال مدريد الاسباني في ايلول/سبتمبر الماضي.

لكن اللاعب الأعسر البالغ 31 عاما شارك مرتين فقط من أصل 22 مباراة في تشكيلة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشكّك مورينيو الاسبوع الماضي بتعليق لبايل على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر فيه انه بصحة جيدة، برغم عدم توافره لخوض مباراة في مسابقة الكاس خسرها فريقه ضد ايفرتون.

وعن سبب عدم مشاركة بايل كثيرا بعد عودته الى توتنهام، قال بارنيت في مؤتمر أعمال حول صناعة كرة القدم "اقترب من نهاية مسيرته. حقا، يجب أن تسألوا مورينيو عن ذلك".

ودافع بارنيت عن مشوار لاعبه الاحترافي المتوج مرتين بلقب الدوري الاسباني واربع مرات في دوري ابطال اوروبا "عندما يقولون +ماذا حصل له؟-- لقد أحرزا ألقابا في الخارج أكثر من اي لاعب بريطاني في التاريخ".

تابع "لقد حقق مكاسب مادية وفيرة ويملك ما يكفي من المال لبقية حياته. طريقة عيشه جيدة، وهذا ما حصل له".

وانضم بايل الى توتنهام بعمر السابعة عشرة قادما من ساوثمبتون في 2007، قبل ان ينتقل بصفقة ضخمة الى سانتياغو برنابيو بعدها بست سنوات.

© 2021 AFP