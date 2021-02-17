بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو استعادة اللقب

بيتر باول تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم مانشستر سيتي الدولي الجزائري رياض محرز يحتفل بهزه شباك ايفرتون (3-1) في مباراة مؤجلة من الدوري الانكليزي في كرة القدم في 17 شباط/فبراير 2021.

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لندن (أ ف ب)

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو استعادة لقب بطل الدوري الإنكليزي في كرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه ايفرتون 3-1 الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

وسجل فيل فودن (32) والجزائري رياض محرز (63) والبرتغالي برناردو سيلفا (77) اهداف مانشستر سيتي، والبرازيلي ريشارليسون (37) هدف ايفرتون.

وهو الفوز الثني عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري والسابع عشر على التوالي في مختلف المسابقات رافعاً عدد المباريات دون خسارة إلى 24.

وهذه ثالث قمة على التوالي يحسمها سيتي حيث تغلب على ليفربول حامل اللقب (4-1) وتوتنهام (3-صفر)، وهو وجه إنذارا شديد اللهجة الى ضيفه ارسنال الذي سيلاقيه الاحد المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث عزز صدارته برصيد 56 نقطة موسعا الفارق الى عشر نقاط عن جاره مانشستر يونايتد.

وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات هذا الموسم، ففضلا عن الدوري وكأس الرابطة التي بلغها للعام الرابع على التوالي في سعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، بلغ ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيلاقي ايفرتون في 20 آذار/مارس المقبل، وثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث سيحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني ذهابا في 24 شباط/فبراير الحالي قبل ان يستضيفه ايابا في 16 المقبل.

في المقابل، مني ايفرتون بخسارته الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع.

وكعادته ضغط مانشستر سيتي منذ البداية وأنقذ حارس المرمى الدولي جوردان بيكفورد مرمى صاحب الارض من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية للبرتغالي جواو كانسيلو من خارج المنطقة الى ركنية لم تثمر (2).

وتلقى البرازيلي غابريال جيزوس كرة داخل المنطقة فسددها بيسراه فوق المرمى (17).

وتلقى ايفرتون ضربة موجعة باصابة مدافعه الدولي الكولومبي ييري مينا ودخل سيموس كولمان مكانه (18).

وأثمر ضغط مانشستر سيتي هدفا سجله فيل فودن عندما استغل كرة رأسية أبعدها المدافع مايكل كين اثر تمريرة عرضية للدولي الجزائري محرز فسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة ارتطمت بقدم كولمان وخدعت بيكفورد (33).

ونجح ايفرتون في ادراك التعادل عبر ريشارليسون الذي ارتطمت به كرة ارتدت من القائم الايسر للحارس البرازيلي إدرسون بعد تمريرة عرضية للمدافع الفرنسي لوكا دينيي (37).

وتابع بيكفورد تألقه وتصدى لتسديدة "على الطاير" للبرتغالي برناردو سيلفا من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (51).

وتابع جيزوس مسلسل اهدار الفرص عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها فوق العارضة (55).

ونجح محرز في منح التقدم مجددا عندما تلقى كرة خارج المنطقة من سيلفا سددها رائعة بيسراه واسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بيكفورد (63).

ووجه سيلفا الضربة القاضية لايفرتون بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من حافة المنطقة اسكنها على يمين الحارس بيكفورد (77).

- فولهام يهدر فرصة انعاش الامال -

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة، أهدر فولهام فرصة إنعاش آماله بالبقاء والاقتراب أربع من مراكز الامان عندما سقط في فخ التعادل امام مضيفه بيرنلي 1-1.

وكان فولهام البادئ بالتسجيل عبر أولا آينا في الدقيقة 50، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث نجح آشلي بارنز في ادراك التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها على يمين حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا (53).

وكان فولهام ومدربه سكوت باركر يمنيان النفس بفوز ثان على التوالي بعد الاول على إيفرتون 2-صفر الاحد، كان الثالث هذا الموسم والاول في 13 مباراة، وبالتالي تقليص الفارق الى 4 نقاط عن نيوكاسل السابع عشر وصاحب اخر المراكز المبقية في الدوري الممتاز.

وبقي فولهام في المركز المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة بفارق ست نقاط خلف نيوكاسل، فيما صعد بيرنلي الى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

© 2021 AFP