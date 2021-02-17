بطولة المانيا: روزه يعد بعدم اصطحاب اي من لاعبي مونشنغلادباخ الى دورتموند

اينا فاسبندر ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

وعد مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني ماركو روزه بألا يجلب معه اي لاعب من فريقه الحالي، عندما ينتقل الى تدريب بوروسيا دورتموند مطلع الموسم المقبل.

وقال روزه الاربعاء "اذا قال ماركو روزه بانه لن يجلب اي لاعب معه الى دورتموند، فلن يحصل هذا الامر. انه امر مفروغ منه".

ونجح بعض لاعبي روزه في البروز في صفوف مونشنغلادباخ فكان ذلك جواز سفرهم الى منتخباتهم الوطنية والامر يتعلق بالمهاجم الفرنسي ماركوس تورام ولاعب الوسط الالماني فلوريان نويهاوس.

ويضم مونشنغلادباخ ايضا المهاجم الفرنسي الاخر الحسن بليا بالاضافة الى مدافع منتخب المانيا ماتياس غينتر ولاعب الوسط يوناش هوفمان والمهاجم لارس شتيندل.

وكان روزه جلب معه لاعبين من ناديه السابق سالزبورغ النمسوي الذي تركه عام 2019 الى مونشغلادباخ وهما شتيفان لاينر وهانيس فولف.

وادى الاعلان عن انتقال روزه لتدريب دورتموند الاثنين الى غضب عارم في صفوف انصار مونشنغلادباخ ومنهم من رفع يافطات تنتقد قرار المدرب خارج مقر التدريبات.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز السابع حاليا في دوري بوندسليغا وهو مدعو لمواجهة مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل في بودابست بسبب تداعيات فيروس كورونا.

© 2021 AFP