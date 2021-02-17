دوري أبطال أوروبا: بورتو يفاجئ يوفنتوس بفوز مهم

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بورتو (البرتغال) (أ ف ب)

فاجأ بورتو البرتغالي ضيفه يوفنتوس الإيطالي بفوز ثمين 2-1 الاربعاء على ملعب "الدراغاو" في بورتو في ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل هدفي بورتو الإيراني مهدي طارمي (2) والمالي موسى ماريغا (46)، فيما قلص فيديريكو كييزا الفارق ليوفنتوس (82).

ويلتقي الفريقان ايابا في تورينو في التاسع من آذار/مارس المقبل.

وظهر يوفنتوس مرتبكاً بشكل كبير وغير فعال في خلق فرص حقيقية.

وكان "يوفي" يعوّل على حامل الكرة الذهبية خمس مرات والهداف التاريخي لدوري الابطال (134) الذي وصل من ريال مدريد الاسباني عام 2018 لقيادته الى اللقب العتيد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وهذه المرة الأولى التي واجه فيها رونالدو فريقاً من البرتغال منذ 2016 عندما تغلب ريال مدريد على سبورتينغ 2-1 ذهاباً واياباً في دور المجموعات من دوري الابطال.

كما لعب الـ"بيانكونيري" مفتقداً لخدمات قلب دفاعه المخضرم ليوناردو بونوتشي المصاب والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي لا يزال يتعافى من إصابة تعرض لها في كانون الثاني/يناير، رغم عودته الى التمارين بحسب ما أعلن مدرب الفريق أندريا بيرلو، إضافة إلى غياب الكولومبي خوان كوادرادو.

وبكّر بورتو في التسجيل، وتحديداً في الدقيقة الثانية بعد خطأ فادح من الأوروغوياني رودريغو بينتانكور الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارس مرماه البولندي فويتشخ تشيشني الذي حاول تشتيتها فارتطمت بقدم طارمي وتابعت طريقها داخل المرمى (2).

وكاد سيرجيو أوليفيرا أن يعزز النتيجة لبورتو بتسديدة اصطدمت بالدفاع ومرت إلى جوار القائم الأيسر (22)، ولعب المكسيكي خيسوس كورونا كرة عرضية ارتقى لها طارمي برأسه بين يدي تشيشني (29).

وكاد الفرنسي أدريان رابيو أن يدرك التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 40، لكن تسديدته الصاروخية تصدى لها حارس المرمى الأرجنتيني أوغستان مارشيسين بروعة.

وعلى غرار الشوط الأول، دك بورتو شباك يوفنتوس بهدف مبكر في الشوط الثاني، عندما تلقى ماريغا كرة عرضية داخل المنطقة، فسددها بقوة على يمين الحارس تشيشني(46).

وضاعف الفريق الإيطالي محاولاته في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وبعد محاولات عدة لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى بورتو، تمكن من إدراك التعادل عن طريق كييزا الذي تلقى تمريرة من رابيو ووضعها جميلة في المرمى (82).

ولاحت فرصة محققة لادراك التعادل امام الإسباني ألفاروا موراتا بعد دقيقتين إثر انفراد بالمرمى، لكنه سدد الكرة بالحارس مارشيسين.

© 2021 AFP