دوري أبطال أوروبا: هالاند يضع دورتموند على مشارف ربع النهائي

كريستينا كويكلر ا ف ب/ا ف ب

النروجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني (الثاني من اليمين) يحتفل بهزه شباك اشبيلية الاسباني (3-2) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 17 شباط/فبراير 2021.

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إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب)

وضع الهداف الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الألماني على مشارف الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما قاده الى فوز ثمين على مضيفه اشبيلية الاسباني 3-2 الاربعاء على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وقلب هالاند الطاولة على الفريق الاندلسي الذي كان البادئ بالتسجيل بواسطة خيسوس فرنانديس "سوسو (7)، فصنع التعادل للسوري الأصل محمود دحود (19)، وسجل ثنائية في الدقيقتين 27 و43، قبل أن يقلص البديل الهولندي لوك دي يونغ الفارق (84).

ورفع هالاند غلته التهديفية في المسابقة القارية العريقة مع دورتموند الى 10 اهداف في سبع مباريات فقط، وبات أسرع لاعب يصل الى حاجز 10 اهداف مع فريق واحد في المسابقة محطما رقم الهولندي روي ماكاي الذي سجل العدد ذاته مع بايرن ميونيخ الالماني في الفترة بين 2003 و2004.

كما رفع هالاند غلته التهديفية في 13 مباراة في دوري الابطال الى 18 هدفا (8 اهداف مع سالزبورغ النمسوي)

ويلتقي الفريقان ايابا في التاسع من اذار/مارس المقبل.

ويمر ّبوروسيا دورتموند بفترة سيئة في الدوري، إذ لم يفز سوى مرة يتيمة في آخر ست مباريات، وهو حقق اليوم فوزه الثالث فقط في مبارياته الثماني الاخيرة في مختلف المسابقات.

- تألق لافت لهالاند -

ودخل الفريق الالماني المباراة بعد يومين على اعلان تعيين مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ ماركو روزه على رأس ادارته الفنية الصيف المقبل خلفا للمؤقت إدين ترزيتش الذي لم تتحسن النتائج بإشرافه بعد خلافة السويسري لوسيان فافر المقابل من منصبه.

وبكر الفريق الأندلسي بالتسجيل عبر سوسو بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بقدم ماتس هوملز وخدعت حارس مرماه السويسري مارفين هيتز الذي لعب أساسيا في غياب مواطنه رومان بوركي المصاب (7).

ونجح دورتموند في ادراك التعادل دحود عندما تلقى كرة من هالاند سددها قوية بيمناه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو (7).

ونجح هالاند في منح التقدم للفريق الالماني عندما انطلق بنفسه بهجمة مرتدة وتبادل الكرة مع الدولي الانكليزي جايدون سانشو عند حافة المنطقة فهيأها له الاخير ساقطة داخلها تابعها بيسراه بين ساقي بونو (27).

وتابع هالاند تألقه وسدد كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها بونو الى ركنية (33)، رد عليها اشبيلية برأسية ضعيفة لمدافعه البرازيلي دييغو كارلوس بين يدي الحارس هيتز (37).

وأضاف هالاند هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما تلقى داخل المنطقة كرة على طبق من ذهب خطفها القائد ماركو رويس من الكرواتي ايفان راكيتيتش في منتصف الملعب فتابعها بيسراه على يمين بونو (43).

وحاول مدرب اشبيلية جولن لوبيتيغي تصحيح المعاناة في خط الوسط عندما اخرج راكيتيتش ودفع بالدولي الصربي نيمانيا غوديلي مطلع الشوط الثاني، قبل أن يدفع بثلاثة لاعبين دفعة واحدة هم الهولندي لوك دي يونغ والمغربي منير الحدادي واوليفر توريس مكان سوسو والمغربي الاخر يوسف النصيري والمخضرم الارجنتيني اليخاندرو غوميس "بابو" (60)، ثم أشرك ورقته الاخيرة أوسكار رودريغيس مكان جوان دوردان (72).

وحرم القائم الايمن أوسكار رودريغيس من تقليص الفارق عندما ردت تسديدة الرائعة بيمناه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (74).

وقلص البديل دي يونغ الفارق بتسديدة على الطاير بيمناه من مسافة قريبة اثر ركلة حرة انبرى لها البديل الاخر رودريغيس فتابعها على يمين الحارس فيتز (84).

© 2021 AFP