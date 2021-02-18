اصابة مدافع بايرن ميونيخ الدولي الفرنسي بافار بفيروس كورونا

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مدافع بايرن ميونيخ الدولي الفرنسي بنجامان بافار (الثاني من اليسار) يحتفل بهدف الفوز في مرمى تيغريس المكسيكي (1-صفر) في المباراة النهائي لمونديال الاندية في قطر في 11 شباط/فبراير 2021.

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني في كرة القدم الخميس اصابة مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار بفيروس كورونا، موضحا انه الآن في الحجر الصحي.

وقال بطل البوندسليغا في الاعوام الثمانية الاخيرة في بيان مقتضب جدا بشأن الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عاما والذي من المحتمل أن يغيب عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه لاتسيو الايطالي الثلاثاء المقبل "إنه في حالة جيدة".

وبات بافار، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا عام 2018، رابع لاعب في صفوف النادي البافاري يصاب بفيروس "كوفيد-19".

وأصيب لاعبا الوسط الاسباني خافي مارتينيس (32 عاما) وليون غوريتسكا (26 عاما) في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، ما منعهما من السفر إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي توج بايرن بلقبها على حساب تيغريس الكسيكي (1-صفر).

وأصيب الجناح توماس مولر (31 عاما) قبل يوم واحد من المباراة النهائية لمونديال الاندية على الرغم من البروتوكول الصحي الصارم جدا في قطر، وهو لا يزال في الحجر الصحي.

© 2021 AFP