الدوري الأميركي للمحترفين: جاز يحسم موقعة الغربية مع كليبرز

أليكس غودليت غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ساهم دونوفان ميتشل نجم يوتا جاز بالتغلب على لوس انجليس كليبرز في قمة المنطقة الغربية

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لوس انجليس (أ ف ب)

حسم يوتا جاز موقعة المنطقة الغربية مع لوس أنجليس كليبرز 114-96، محققا فوزه التاسع تواليا الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتعملق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير مسجلا 23 نقطة و20 متابعة، ليعزّز صدارة مفاجأة الدوري إلى 24 فوزا وخمس خسارات مقابل 21 فوزا و9 خسارات لكليبرز ثالث المنطقة، وراء جاره لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب.

على ملعب ستيبلز سنتر في لوس أنجليس، قدّم لاعبو يوتا شوطا ثانيا هجوميا، فسجّلوا 68 نقطة مقابل 45 لكليبرز الذي استهل المواجهة مع اربعة انتصارات متتالية.

وإلى غوبير، تألّق دونوفان ميتشل بتسجيله 24 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

لكن كليبرز، خاض المواجهة دون نجميه المصابين كواهي لينارد وبول جورج، فكان لو وليامس أفضل مسجّل مع 16 نقطة، وصمد قبل الاستراحة لتخلفه فقط بخمس نقاط 46-51.

وفي فيلادلفيا، عاد الكاميروني جويل امبيد من الاصابة، فوضع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز حدا لثلاث خسارات متتالية متغلبا على ضيفه هيوستن روكتس 118-113.

وبعد غيابه عن الخسارة الاخيرة ضد يوتا لاوجاع في ظهره، سجّل العملاق امبيد 31 نقطة و11 متابعة و9 تمريرات حاسمة على ملعب ولس فارغو سنتر.

كما تألق في صفوف الفائز سيث كوري مع 25 نقطة واضاف توبياس هاريس 24 نقطة و15 متابعة.

وغاب الاسترالي بن سيمونز صاحب 42 نقطة الاثنين ضد جاز، بسبب فيروس معوي.

ولدى الخاسر، كان جون وال الافضل مع 28 نقطة.

ويتصدر فيلادلفيا ترتيب المنطقة الشرقية مع 19 فوزا و10 خسارات، متقدما على بروكلين نتس (18-12) وميلووكي باكس (16-12).

© 2021 AFP