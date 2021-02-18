بطولة أستراليا: أوساكا تنهي أحلام سيرينا وتلاقي برايدي في النهائي

بول كروك ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

وضعت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالميا حدا لمحاولات الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس المستمرة لمعادلة رقم قياسي تاريخي واحراز لقبها الـ24 في البطولات الكبرى في كرة المضرب، بعدما اقصتها من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-4 الخميس.

وتلاقي أوساكا في نهائي السبت الأميركية الأخرى جنيفر برايدي المتأهلة للمرة الاولى الى نهائي احدى البطولات الكبرى على حساب التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و3-6 و6-4، أمام ألوف الجماهير التي سمح لها بالعودة بعد تخفيف اجراءات الاغلاق بسبب فيروس كورونا.

على ملعب رود ليفر أرينا المنتعش بعد فترة اغلاق محكمة دامت خمسة أيام لاحتواء الفيروس، حسمت ناومي مواجهتها مع سيرينا البالغة 39 عاما بمجموعتين، لتصبح على بعد خطوة واحدة من احراز لقبها الثاني في ملبورن بعد 2019 والرابع في البطولات الكبرى بعد تتويجها في فلاشينغ ميدوز 2018 و2020.

وبخروجها من المنافسة، تجمّد رصيد وليامس عند 23 لقبا كبيرا، بفارق لقب عن الرقم القياسي المطلق بحوزة الاسترالية مارغاريت كورت المتوجة 24 مرة.

وتوقف عدّاد سيرينا في البطولات الكبرى منذ لقبها في ملبورن عام 2017 عندما كانت حاملا بطفلتها أولمبيا.

مذذاك الوقت، خسرت سيرينا في أربع مباريات نهائية، بينها مباراة صاخبة ضد أوساكا بالذات في الولايات المتحدة عام 2018، انتهت بدموع غزيرة من اللاعبتين.

قالت أوساكا (23 عاما) بعد قلب تأخرها صفر-2 في المجموعة الأولى واحراز خمسة اشواط متتالية "ضربت كرات طائشة عديدة في الأشواط الأولى. كنت عصبية وخائفة".

تابعت "بعد ذلك تحسنت الامور والاهم من كل ذلك اني كنت مستمتعة".

اضافت "بالنسبة لي، يشرفني دوما ان اواجهها، ولم اكن ارغب بتوديع البطولة بشكل سيء، حاولت تقديم كل ما في وسعي".

© 2021 AFP