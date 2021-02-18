بطولة أستراليا: ديوكوفيتش يوقف مفاجأة كاراتسيف ويبلغ النهائي التاسع

وليام وست ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

تحرّر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من الآلام في عضلات بطنه وأوقف بسهولة مفاجأة الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 114 عالمياً 6-3 و6-4 و6-2، ليبلغ النهائي التاسع في بطولة أستراليا المفتوحة والـ28 في البطولات الكبرى في كرة المضرب الخميس.

ويبحث "نولي" عن رفع ألقابه في البطولات الكبرى الى 18 وتضييق الخناق على الثنائي الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

وقال ديوكوفيتش "لم أشعر بهذه الحالة طوال البطولة، لم أواجه أية أوجاع، هذه أفضل مبارياتي حتى الآن. تحقق في اللحظة المناسبة".

ويلتقي الصربي البالغ 33 عاما والباحث عن لقبه التاسع في ملبورن، في النهائي المقرر الاحد الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف الرابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس الجمعة، بعد تفوّقه العام الماضي على النمسوي دومينيك تييم.

وعن أفضليته في النهائي، أوضح بعد ضربه 30 كرة فائزة و17 ارسالا ساحقا "ليست لدي أية افضلية. على صعيد المستوى، يقدّم مدفيديف أفضل اداء ربما في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر"، مشيرا الى انه سيتناول الفشار عند مشاهدة مواجهتهما المرتقبة "تكون مواجهتهما قوية دوما. ساشتري الفشار للاستمتاع".

وعن تسيتسيباس الذي أقصى الاسباني نادال وحرمه الانفراد بالرقم القياسي لعدد البطولات الكبرى بفوزه عليه بخمس مجموعات قالبا تأخره صفر-2، اضاف ديوكوفيتش "قام ستيفانوس بعمر رائع ليقب الامور. كانت أجمل مباراة حتى الان في الدورة، مستوى مرتفع".

وأمل ديوكوفيتش الذي لم يكن قادرا على خوض التمارين بين المباريات بسبب الأوجاع، ان يستعيد عافيته قبل النهائي "على الارجح (ساتدرب) السبت. التعافي أولوية الان. أشعر بالكرة أفضل الآن".

ورفع "نولي" مستواه في الوقت المناسب بعد تعرضه لاصابة عضلية في بطنه خلال مواجهة الاميركي تايلور فريتز في الدور الثالث.

وباستثناء فراشة ازعجته اثناء ضرب احد ارسالاته، أحكم الصربي قبضته على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، مع فترة قصيرة في المجوعة الثانية كاد كاراتسيف يعادله 5-5.

وكان ديوكوفيتش قد اقصى الألماني ألكسندر زفيزيف السابع بصعوبة في ربع النهائي باربع مجموعات، ليخوض نصف النهائي الـ39 في بطولات الغراندسلام.

- قفزة كاراتسيف -

في المقابل، سيحقق كاراتسيف (27 عاما) قفزة كبيرة في التصنيف ليصل الى المركز 42 عالميا، بعد بطولة تخطى فيها الارجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع عالميا، الكندي فيليكس أوجييه ألياسيم، والبلغاري العنيد غريغور ديميتروف.

وكان كاراتسيف أول لاعب في العهد الحديث يتأهل الى المربع الذهبي لاحدى البطولات الكبرى في مشاركته الاولى ضمن القرعة الرئيسة.

وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاماً.

في المقابل بدا سجل ديوكوفيتش معاكساً، بثمانية القاب في ملبورن أعوام 2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016 و2019 و2020، إلى خمسة في ويمبلدون وثلاثة في فلاشينغ ميدوز ولقب يتيم في رولان غاروس 2016 على الاراضي الترابية التي يهيمن عليها بشكل مطلق الاسباني المخضرم نادال.

وعادت الجماهير الى ملعب رود ليفر ارينا بعد انتهاء فترة اغلاق محكمة لخمسة ايام خوفا من تفشي فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا، علما بان البطولة تأجلت من موعدها الأساس واقيمت تصفياتها في الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وشهدت رحلات اللاعبين إلى استراليا اصابة بعض ركابها بكورونا، ما دفع المنظمين بفرض حجر صحي قاس لمدة 14 يوما، دفع اللاعبين الى خوض التمارين في غرفهم وتناقل المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.

© 2021 AFP