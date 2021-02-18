يوروبا ليغ: فوز ثمين لروما وتعادل لميلان خارج القواعد

ميغيل ريوبا ا ف ب/ا ف ب

مهاجم روما البوسني إدين دجيكو فرحا بهدفه في مرمى براغا البرتغالي في ذهاب دور الـ32 ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في لشبونة في 18 شباط/فبراير 2021

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بودابست (أ ف ب)

حقق نادي روما الإيطالي فوزا ثمينا خارج أرضه على مضيفه براغا البرتغالي 2-صفر مستفيدا من النقص العددي في صفوفه، بخلاف مواطنه ميلان الذي فرط بتقدمه 2-1 حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليخرج متعادلا مع مضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي المنقوص عدديا 2-2، في ذهاب دور الـ32 ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

في الأولى، وضع روما قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على مضيفه المنقوص عدديا بفضل مهاجمه البوسني إدين دجيكو (5) وبديله الشاب الإسباني بورخا مايورال (86).

وتعود آخر خسارة لروما خارج أرضه أمام فريق من البرتغال إلى موسم 2018-2019، وكان ذلك امام بورتو في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسبق لمدرب روما الحالي البرتغالي باولو فونسيكا أن اشرف على تدريب براغا في موسم 2015-2016، وقاده إلى ربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" حيث خسر ذهابا وإيابا أمام شاختار دانيتسك الاوكراني.

قال فونسيكا عشية المباراة المرتقبة "من المميز أن أكون هنا"، وتابع "أمضيت عاما وفزت بالكأس المحلية، ولكنه دائما من المميز (العودة) لاني تركت الكثير من الاصدقاء الذين عملت معهم".

وعاد دجيكو اساسيا الى التشكيلة، وذلك للمرة الاولى منذ 3 أسابيع وتحديدا منذ خسارة روما أمام سبيتسيا في الكأس المحلية، فيما جلس مايورال (23 عاما) على مقاعد الاحتياط.

في بداية مثالية، افتتح روما التسجيل بفضل دجيكو الذي تابع كرة عرضية بتسديدة بينية خادعة للحارس البرازيلي ماتيوس ماغاليش (5).

لم تكتمل فرحة ثالث ترتيب الـ "سيري أ" اذ عمد المدرب فونسيكا بعد دقيقتين من هدف السبق لاجراء تبديل اضطراري اثر اصابة قائد الفريق المدافع بريان كريستانتي، ليدخل بدلا منه المدافع البرازيلي برونو دا سيلفا بيريس.

والغى الحكم هدف الحسم للضيف بسبب وضعية تسلل للهداف الاسباني بدرو رودريغيس الذي انفرد وتجاوز الحارس وسدد في المرمى الخالي (37).

وكاد براغا أن يعادل النتيجة لكن رأسية أندراز سبورار مرت بجانب المرمى (40)، على غرار تسديدة ريكاردو هورتا من خارج المنطقة (45).

مع بداية الشوط الثاني، خسر براغا جهود مدافعه ريكاردو إسغايو لنيله بطاقة صفراء ثانية (54).

وكان الـ "في أيه آر" (تقنية حكم الفيديو المساعد) بالمرصاد للاعب الوسط الأرميني هنريك مختاريان المتسلل، حارما روما من مضاعفة النتيجة (60).

وفي لعبة ثلاثية رائعة بدأها مختاريان في الوسط بتمريرة إلى الفرنسي جوردان فيريتو على الجهة اليمنى، ارسلها بدوره عرضية داخل المنطقة إلى البديل مايورال الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك (86).

-ميلان يفرط بتقدمه-

في بلغراد، لم يستفد ميلان وصيف الدوري الايطالي من النقص العددي لمضيفه ففرط بتقدمه 2-1 حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، حين سجل البديل ميلان بافكوف هدف التعادل 2-2 برأسية ساقطة فوق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (90+3)، بعد هدف زميله الغابوني غيلور كانغا (52).

وسجل هدفي ميلان عن طريق النيران الصديقة بالخطأ مدافع النجم الأحمر رادوفان بانكوف (42)، والفرنسي تيو هرنانديز (61 من ركلة جزاء).

ولم يسبق للنجم الاحمر أن ألحق الخسارة بالفريق الـ "لومباردي" على الصعيد الأوروبي، إذ تعادل امامه قبل مباراة اليوم مرتين وخسر مرتين.

وفشل ميلان في تحقيق فوزه الثالث تواليا في احدى المسابقات الاوروبية للمرة الاولى منذ أن فاز بأربع توالياً بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2008.

اعتقد ميلان انه افتتح التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية بعدما انفرد المهاجم الاسباني كاستييخو بالحارس وسدد، إلا ان الحكم استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" للإعلان عن حالة تسلل.

ومرة ثانية كان النادي الإيطالي "ضحية" الـ "في أيه آر" الذي الغى هدف مدافعه الدولي هرنانديز (12) بسبب لمسة يد.

وتدخل دوناروما بقدمه لصد كرة للمونتينيغري ميركو إيفانيتش (20) بعدما تخلص من المدافع الفرنسي بيار كالولو، قبل أن يعوض الاخير بتمريرة إلى الكرواتي أنتي ريبيتش الذي انطلق من 30 متراً وانفرد بالحارس لكنه اخفق في الحركة الاخيرة فسدد فوق المرمى (25).

عاد إيفانيتش لتهديد مرمى الضيف بتسديدة من 30 مترا صدها الحارس دوناروما إلى ركنية (25).

جاء هدف السبق عن طريق النيران الصديقة بالخطأ من المدافع بانكوف الذي انزلق لتمريرة عرضية ارضية من كاستييخو خدعت الحارس واستقرت في الشباك (42).

وخسر ميلان جهود لاعب الوسط الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بسبب الاصابة في الدقيقة 39، ليدفع المدرب ستيفانو بيولي بساندرو تونالي بدلا منه.

لم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتى ادرك النجم الاحمر التعادل بفضل ركلة جزاء سددها بنجاح كانغا اثر لمسة يد داخل المنطقة على رومانيولي بعد تسديدة من إيفانيتش (52).

ولم ينتظر ميلان كثيرا للتقدم مجددا بفضل هرنانديز الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد سقوطه داخل المنطقة اثر احتكاك مع بانكوف وعودة للحكم إلى "في أيه آر" للتأكيد (61).

وخاض النجم الاحمر ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين بعدما رفع الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه المدافع ميلان روديتش اثر خطأ على كالولو (77).

وكان ميلان تأهل للأدوار الإقصائية بتصدره مجموعته برصيد 13 نقطة.

© 2021 AFP