اسرائيل تعلن أن غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها إلى القدس

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لدى وصوله إلى المحكمة في القدس بتاريخ 8 شباط/فبراير 2021

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القدس (أ ف ب)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة إن غينيا الاستوائية تنوي نقل سفارتها إلى القدس لتصبح بذلك ثاني دولة إفريقية تعلن في الأشهر الأخيرة التوجه نحو فتح بعثة دبلوماسية لها في المدينة المتنازع عليها.

وقال المكتب في بيان إن نتانياهو "أجرى محادثات هاتفية مع رئيس غينيا الاستؤاتية تيودور (اوبيانغ نغيما) مباسوغو الذي أعلن انه سينقل سفارة غينيا إلى القدس". ولم يحدد البيان موعد العملية.

وسفارة غينيا الاستوائية موجودة راهنا في هرتسيليا قرب تل ابيب. وأقامت الكثير من الدول الإفريقية سفاراتها في هذه المدينة الساحلية. ولم تفتح بعد أي من دول القارة الإفريقية سفارة لها في القدس المتنازع عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلنت ملاوي في تشرين الثاني/نوفمبر نيتها فتح سفارة في القدس العام 2021 لتصبح بذلك أول دولة إفريقية تعمد إلى هذه الخطوة في غضون أربعين عاما.

فقد كان لكل من ساحل العاج وزائير (الكونغو الديموقراطية) وكينيا سفارة في فترة من الفترات في القدس. لكنها أغلقت بعد حرب 1973 بين إسرائيل والدول العربية.

ونقلت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب العام 2018 سفارتها إلى القدس الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين إذ إنّ وضع المدينة المقدسة من المسائل الشائكة جدا في مفاوضات الوضع النهائي لتسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني.

وقد احتلت الدول العبرية القدس الشرقية العام 1967 وضمتها لاعتبارها المدينة برمتها عاصمة لها في حين يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.

وترى الأمم المتحدة أن وضع القدس يجب أن يكون موضع اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبانتظار الحل ينبغي على الدول عدم فتح سفارات لها في القدس.

© 2021 AFP